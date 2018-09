Pérez de los Cobos acusa els Mossos d'avisar als col·legis electorals de l'arribada de la policia l'1-O

El coordinador del dispositiu policial conjunt per a l'1-O, Diego Pérez de los Cobos, acusa els Mossos d'avisar de l'arribada d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil als responsables dels col·legis electorals on s'estava portant a terme el referèndum, segons es desprèn de la declaració que va fer a l'Audiència Nacional en la causa contra el major Josep Lluís Trapero i que ha avançat TV3. Per aquest motiu, Pérez de los Cobos afirma que notificaven a la policia catalana on actuarien amb l'"antelació justa per no entorpir la nostra actuació, tenint en compte el que sabíem que estava passant en alguns llocs que avisaven el personal". Pérez de los Cobos no concreta cap lloc on els Mossos teòricament avisessin el personal que s'encarregava de l'organització del referèndum de l'arribada dels cossos policials espanyols.

En la seva declaració davant la jutge Carmen Lamela, que es va allargar dues hores, el coordinador policial també acusa els Mossos de no tancar un sol col·legi electoral perquè els agents –també de paisà– que recorrien pobles i ciutats "no van tenir constància que en clausuressin cap". Aquesta versió contrasta amb les dades que va donar la policia catalana, que assegura que en va tancar entre 130 i 140, mentre que les policies espanyoles en van clausurar entre 60 i 70. Sigui com sigui, Pérez de los Cobos qualifica l'actuació dels Mossos d'Esquadra d'"insuficient" i "inadequada" en la línia del que ha anat defensant la Guàrdia Civil en els seus atestats contra el major dels Mossos.

El coordinador policial també admet que es va utilitzar la força per entrar als col·legis electorals, tot i que rebat que "depèn del que s'entengui per força". En qualsevol cas, a preguntes de l'advocada de Trapero, Olga Tubau, ho acaba reconeixent. "No en tots els llocs es va utilitzar la força, però en la majoria, sí", acaba afirmant Pérez de los Cobos, davant la xifra de gairebé un miler de ferits que es va produir l'1-O per la repressió policial.