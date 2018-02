La monarquia i la mai resolta distribució territorial de competències. Aquests són els dos grans culpables de la manca de legitimitat de la Constitució espanyola per al Catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Royo. I també són la causa que la carta magna espanyola no s'hagi reformat fins ara. "Ni es reformarà", ha assegurat aquest matí, en una conferència a la Universitat Pompeu Fabra (UPF): "i les constitucions que no es reformen acaben saltant pels aires".

El fet que l'Estat blindi aquesta modificació de la base de tot l'ordenament espanyol és, per al catedràtic, un dels principals elements que fa ballar el sistema democràtic. "La reforma és la institució més important sobre la que descansa l'Estat constitucional", ha explicat als estudiants: "Si elimines la reforma de la Constitució, tot l'edifici s'enfonsa", perquè és "el vincle d'unió entre la legitimitat d'origen i la d'exercici".

'Democràcia, legalitat i legitimitat'. El títol de la conferència protagonitzada per Pérez Royo conté tres de les paraules que fan servir líders polítics i mediàtics cada vegada més habitualment -conforme avança el conflicte social a Catalunya-, amb diferent ordre i sentit depenent de l'ocasió. Són tres conceptes que, en un escenari ideal, haurien de ser gairebé indestriables, explica el catedràtic: "La legitimitat és el punt de partida, i la legalitat és el punt d’arribada: cap estat democràtic pot funcionar sense el principi de legitimitat dels actes dels poders públics".

No obstant això, aquest principi de la legalitat democràtica ha estat en segon pla des de la consolidació espanyola. Ha estat "el principi monàrquic el que ha presidit la organització de l'Estat", afirma Pérez Royo. "Per això mai hem estat capaços de fer reformes a la Constitució", assegura, "perquè l'únic principi amb capacitat de renovació és el democràtic".

Manca de legitimitat territorial

"El Rei és el Cap de l'Estat , símbol de la seva unitat i permanència", resa l'article 56 de la Constitució espanyola. Sobre aquesta frase també descansa, ha afirmat Pérez Royo, la segona debilitat del sistema democràtic espanyol. "L'Estat unitari i centralista no pot ser la forma de la democràcia espanyola, però hem estat incapaços de definir en la Constitució com ha de ser la distribució d'un estat políticament centralitzat, sinó que hem deixat la distribució de competències territorials en mans del Tribunal Constitucional (TC)".

Això ens porta al punt d'inflexió del conflicte a Catalunya: "la sentència contra la reforma de l'Estatut d'autonomia", assegura. "Aquesta decisió judicial va ignorar el pacte entre el Parlament català i les Corts Generals", insisteix Pérez Royo: "i, per tant, es va carregar la Constitució. Quan no hi ha Constitució, hi ha desordre".

Per al catedràtic, actualment tenim una Constitució espanyola, "però les Corts generals no fan res del que diu la Constitució. Per tant, està suspesa". L'aplicació de l'article 155 de la Constitució per resoldre el conflicte a Catalunya era, segons Pérez Royo, "tolerable si s'aplicava exclusivament per convocar eleccions". En canvi, el que no és democràtic per al catedràtic és "la superposició d'un 155 judicial al 155 polític. Estàs dient a la ciutadania que votin a qui vulguin, perquè el president serà qui decideixi el Tribunal Suprem i no els ciutadans".

El debat del catalanisme sobre la Constitució

L'exconsellera d'Interior i de Justícia de la Generalitat, Montserrat Tura, ha participat en la conferència amb una intervenció, en què ha admès que "bona part de la ciutadania catalana" s'ha sentit "maltractada, en la seva llibertat personal i col·lectiva, per la legalitat espanyola". Això va donar peu al debat sobre l'independentisme: "Havíem d'acceptar la legalitat espanyola?", s'ha preguntat.

Ara bé, per a Tura, "un dels grans problemes de la reivindicació catalana és el moment en què es decideix que la norma no importa": "si no importa, tampoc importarà en altres legislacions. Això vol dir que un ajuntament es pot atorgar la capacitat de reinstaurar la pena de mort en el seu terme municipal?".

Tura defensat que, per a ella, "la lluita per la catalanitat i del catalanisme s'hauria d'haver posicionat en la defensa de l'ordre constitucional i els principis constitucionals": "A Catalunya s’ha fet el discurs que la Constitució no anava amb nosaltres, quan són ells els que han vulnerat la llei". "Ara ja no és possible que cap estat democràtic i de dret ens doni suport", ha considerat.