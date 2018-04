En Peu de Pau llegeix un manifest per defensar el caràcter no-violent de l'independentisme català

La fiscalia acusava aquesta setmana els Comitès de Defensa de la República (CDR) de promoure actes violents i sol·licitava la detenció d'alguns dels seus membres imputant-los sedició, rebel·lió i terrorisme. Avui, Tamara Carrasco —una de les integrants del CDR Viladecans— ha declarat davant del jutge a l'Audiència Nacional. A la tarda, però, més d'un centenar de persones s'han arribat a la plaça del Rei per seguir defensant el sentit pacífic del moviment independentista. "Som aquí fent la 'història de la no-violència' a Catalunya", ha comentat alguns dels assistents.

L'associació cívica En Peu de Pau ha convocat aquest dijous la ciutadania per llegir el manifest 'Sempre en Peu de Pau' a les escales de la plaça del Rei de Barcelona. El contingut de l'escrit, tal com ells mateixos han apuntat, és pràcticament el mateix que el promogut després de la violència policial de l'1 d'octubre. Avui, però, amb presos polítics, exiliats i la criminalització de la societat catalana independentista.

"La lliure expressió d'idees ha de canalitzar-se sense cap esdeveniment violent —han assegurat—. La no-violència no és impassivitat o inacció. La no-violència és la nostra força", ha sentenciat Raquel Santiago, membre de Bombers per la República i una de les ponents. Així mateix, i fent referència a la criminalització dels CDR , Santiago ha recordat que "titllar de terrorisme el lliure dret a la protesta és una forma d'erosionar els drets més bàsics".



El president del parlament Roger Torrent, així com els diputats d'ERC Ruben Wagensberg, Jenn Díaz i Alba Vergés —també membre de la mesa— han sigut dels primers a aparèixer a l'acte per acompanyar els portaveus d'En Peu de Pau. Francesc de Dalmases i Aurora Madaula, diputats de JxCat; Maria Sirvent, de la CUP; i Elisenda Alamany, de Catalunya En Comú - Podem, també han acompanyat els set ponents.

Després de la lectura del manifest, els assistents —tant membres de l'escenari polític com de la societat civil— han protagonitzat un llarg aplaudiment, acompanyat de l'acció simbòlica d'enganxar-se a la solapa de les jaquetes un adhesiu groc que els organitzadors —entre els quals Oriol de Balanzó— han repartit a primera hora amb el lema "Sempre en peu de pau".