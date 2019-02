Picabaralla entre Torra i Arrimadas: "Deixi de fer espectacle i faci política"

Picabaralla al Parlament entre el president, Quim Torra, i la cap de l'oposició i líder de Ciutadans, Inés Arrimadas. Malgrat que la tònica general és la de tensió dialèctica a la sessió de control, aquest dimecres ha anat més enllà: Arrimadas, primer, s'ha enganxat amb el president del Parlament, Roger Torrent, pel temps de la seva intervenció, i després amb el cap de l'executiu català. "Deixi ja de fer espectacle i faci política", li ha dit Torra, mentre la líder de Ciutadans ensenyava un altre cartell, aquest cop de l'agressió contra un membre de Cs a Torroella de Montgrí. "Un altre cartellet", ha resumit el president, després que la setmana passada ja en va ensenyar un que deia "la República no existeix".

El president ha acusat Ciutadans de no exercir la seva "responsabilitat" com a primer partit de l'oposició i li ha retret que no assisteixi a la taula de diàleg entre partits catalans. "Exerceixi de líder de l'oposició, és la seva responsabilitat. Vostè deixa sense veu a un milió de catalans", ha dit Torra, i ha recordat, davant la gesticulació d'Arrimadas assenyalant el Parlament, que la taula de diàleg és fruit d'un acord del ple.

Davant les acusacions de "racista" i "supremacista" que ahir va fer Arrimadas a Torra en una entrevista a Catalunya Ràdio, el president li ha contestat indignat recordant que Ciutadans és qui ha pactat amb un partit "racista" i "supremacista" per governar Andalusia, el grup d'extrema dreta de Vox.

Enganxada amb Torrent

També s'ha produït un moment de tensió entre Arrimadas i Torrent quan el segon ha demanat silenci als diputats durant la intervenció de la diputada. "No es posin nerviosos", ha dit ella llavors amb sornegueria, a la qual cosa Torrent ha respost: "Vostè no és ningú per cridar a l'ordre". "Quina poca vergonya", ha lamentat Arrimadas, indignada. A l'acabar la seva intervenció, la bancada de Cs ha cridat: "Quina vergonya".

La líder de Ciutadans Inés Arrimadas ha començat preguntant a Torra si li pot dir "un sol problema social" inclòs en les 21 exigències del Govern a Pedro Sánchez. "Els 21 punts resolen problemes socials", ha respòs el president.

I ha estat, a partir d'aquí, quan ha pujat el to. Arrimadas ha dit: "O sigui, que li importen un rave els problemes dels catalans". La diputada ha considerat "indignant" el document, "que humilia i obvia més de la meitat dels catalans". "Vostè no parla ni de sanitat, ni de finançament, ni de rodalies. No sé on viu vostè, però no on els catalans pateixen cada dia", ha opinat. "Aquests punts són un recull del seu odi", ha conclòs. En paral·lel, Arrimadas s'ha dirigit a Pedro Sánchez i li ha demanat que tingui en compte "els catalans no independentistes". "El senyor Torra no representa tots els catalans, representa els CDR", ha dit.