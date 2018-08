Pili Zabala no repetirà com a candidata de Podem a lehendakari i deixarà la política

La presidenta del grup parlamentari d'Elkarrekin Podem, Pili Zabala, no tornarà a presentar-se com a candidata a lehendakari en les properes eleccions autonòmiques basques i abandonarà la vida política, tal com ha rebel·lat en una entrevist aquest divendres a El Diario Vasco. L'any 2016, la formació lila a Euskadi va presentar com a candidata la germana de Joxi Zabala, suposat membre d'ETA segrestat, torturat i assassinat pels GAL, juntament amb Joxean Lasa.

Dos anys després, ha anunciat que deixa la política, tot i que estarà al Parlament Basc fins al final de la legislatura. La parlamentària d'Elkarrekin Podem ha admès que en la política "pateix". "El més positiu per mi ha estat aprendre de persones expertes per poder posar en marxa polítiques que millorin la vida de la ciutadania", ha assegurat en l'entrevista.

Segons ha explicat, no repetirà en la propera legislatura en el seu càrrec perquè no li agrada la forma en què avui en dia es fa política. "Avui es fa política per criticar, per desgastar a l'adversari, per desprestigiar a les persones. Jo vaig venir a humanitzar la política. Però a mi no m'agrada parlar malament de ningú. No condueix a res", ha apuntat.

En aquest sentit, ha dit que "si la política estigués encaminada a aconseguir un benefici per la ciutadania, seria igual el partit que fos, potser sí que tornaria a fer-ho". "Però no es poden permetre les males pràctiques, el clientelisme, l'amiguisme. Això és corrupció. Afortunadament, a Elkarrekin Podem, m'he trobat amb molta gent molt honesta. Aguantaré la legislatura i marxaré", ha afegit.

En declaracions a Radio Euskadi, Zabala ha afegit que portava "molt de temps pensant aquesta possibilitat" i, tot i que ha estat una decisió que li ha "costat prendre", ha considerat que ha de ser honesta i anunciar la seva marxa a les persones que la van votar el 2016.

"Tal i com transcorre les circumstàncies, i tal i com està establerta avui en dia la política, no és un món que em vingui de gust continuar explorant. Ja he conegut el que havia de conèixer", ha assenyalat. Tot i que personalment no s'ha sentit "molt atacada" en la política, ha vist la forma d'actuar i no li agrada.

"No m'he sentit còmoda, possiblement perquè no tinc vocació política ni formació específica per dedicar-me a la política. Jo puc aportar en altres nivells per la meva experiència, forma de ser o capacitat de treball", ha argumentat. Zabala ha reconegut que els seus companys de formació no li han dit res de moment perquè, segons ha indicat, "s'assabentaran d'aquesta decisió a través dels mitjans de comunicació".