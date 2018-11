El comissari Pino i Villarejo van robar proves que vinculen el marit de Cospedal amb els casos Pujol i del PP

La secció de policies de la direcció adjunta operativa que dirigia el comissari Eugenio Pino va robar proves dels casos Pujol, Gürtel o els papers de Bárcenas, que perjudicaven Ignacio López del Hierro, el marit de l'ex secretària general del PP María Dolores de Cospedal, segons ha informat 'Público.es'. Ho està investigant el jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea en la causa Tàndem, en la qual ja estan imputats els comissaris José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño i Carlos Salamanca.

Tant en la causa del cas Pujol com de la Gürtel o en els papers de Bárcenas, totes les proves que assenyalaven López del Hierro van ser robades i amagades a la justícia espanyola durant anys per Pino, home de confiança de l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz. Concretament en el cas Pujol, però, no es van eliminar les proves sinó que van aconseguir contaminar-les per si de cas un altre cos policial d'investigació hi tingués accés. Tot això va passar durant el mandat de l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, quan Cospedal era secretària general del PP i al capdavant de la Policia hi havia Ignacio Cosidó.

El 2014 Jordi Pujol Ferrusola ja va declarar davant l'Audiència Nacional que havia tingut negocis amb l'empresari Ignacio López del Hierro. El marit de Cospedal no només ho va desmentir sinó que va assegurar que emprendria accions legals contra "tothom que mantingui aquesta acusació" contra ell i la seva família.