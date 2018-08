La seu d'ERC de Mollet del Vallès pateix un altre atac espanyolista

El grup municipal d'ERC a Mollet del Vallès ha denunciat als Mossos d'Esquadra un altre atac contra la seva seu. En arribar aquest dimecres al local s'han trobat el rètol pintat. El president de la formació republicana al municipi, Albert Biescas, ha explicat a l'ARA que desconeix quan es va poder produir l'atac, ja que amb les vacances d'estiu no van cada dia a la seu.

El local dels republicans a Mollet ja va patir un atac al juny. En aquella ocasió, un grup de persones van arrencar una pancarta a favor de l'alliberament dels presos polítics, van fer el mateix amb una estelada i van tirar ous a les finestres de l'edifici. Aquella acció també va ser denunciada als Mossos d'Esquadra.

Biescas atribueix part de la responsabilitat d'aquest acte a una campanya del grup municipal de Ciutadans per retirar els símbols polítics del carrer. Segons el president d'ERC a Mollet, la setmana passada el regidor de Ciutadans al municipi, Toni Cisnero, va aparèixer a Vallès Visió instant l'Ajuntament a retirar qualsevol simbologia de l'espai públic.

En un comunicat, el grup municipal d'ERC atribueix l'atac a "c ol·lectius que voldrien retornar al pensament únic de la dictadura franquista, a la prohibició de la llibertat d’expressió i a la llibertat política". "Continuarem lluitant per la República i per l’alliberament pels presos i preses polítiques malgrat la intolerància, el menyspreu i les amenaces d’alguns", adverteix el nucli local.