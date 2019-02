Pisarello es planteja renunciar a les europees i encapçalar la llista d'En Comú Podem a l'Estat

Gerardo Pisarello no oposarà resistències a ser el cap de llista d'En Comú Podem a les eleccions generals del 28 d'abril. Tot i que el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona va ser escollit per les bases de Barcelona en Comú (BComú) com a candidat a les eleccions europees integrant la llista unitària d'Unides Podem Canviar Europa, l'avançament electoral a l'Estat "ha obligat a replantejar el que s'havia previst", segons indiquen fonts del seu entorn, que no confirmen que Pisarello ja hagi pres la decisió, tal com publica ' Nació Digital'.

El nom de Pisarello per rellevar Lucía Martín –una de les principals novetat de la llista d'Ada Colau a Barcelona– al Congrés no ha desaparegut les darreres setmanes, ni tan sols després que es confirmés que es presentaria a les europees. De fet, algunes fonts del partit especulaven que el pas a Europa era un primer moviment per després passar a la cambra baixa un cop es convoquessin eleccions, que com a molt tard hauria estat el 2020. Hauria estat una estratègia semblant a la que Pablo Iglesias ja va fer el 2014: va sortir escollit al Parlament Europeu i quan es van convocar eleccions generals es va presentar com a cap de llista quan ja s'havia fet un nom.

Està previst que Catalunya en Comú concreti aquest dilluns la fórmula de les primàries internes i el calendari, després de reunir l'executiva, segons apunten fonts de la formació. L'entorn de Pisarello assegura que la decisió no està presa perquè apunten que ha de ser "col·lectiva", és a dir, vol calibrar el nivell de suport intern. Si en té, s'aplanarà el camí perquè el número dos de Colau al consistori barceloní es postuli formalment.

Pisarello és un dels perfils que més simpatia causen en el sobiranisme i connecta amb el que representava anteriorment Xavier Domènech, guanyador de les dues darreres eleccions generals a Catalunya encapçalant la candidatura d'En Comú Podem. Caldrà veure si els comuns aconsegueixen mantenir la bossa de votants que els van donar l'èxit el 2015 i el 2016, malgrat que les enquestes apunten a una pèrdua de suports cap a ERC i el PSC. Els últims sondejos, de fet, donen la victòria als republicans.

La figura de Jaume Asens

Un altre dels noms que sonen als comuns és el de Jaume Asens, que ocuparà el quart lloc a la llista de Colau. Que hagi anunciat la seva continuïtat a l'Ajuntament de Barcelona pot complicar el salt al Congrés, per bé que algunes fonts no descarten que ocupi alguna de les tres primeres posicions de la llista. L'altra podria ser per a una dona vinculada a ICV, apunten les mateixes fonts. Tot plegat s'haurà de decidir els propers dies, ja que s'han de celebrar les primàries internes i en menys de dos mesos comença la campanya electoral.