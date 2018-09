Catalunya destinarà 32,15 milions a acció solidària, amb especial èmfasi en els refugiats, els drets de gènere i els drets col·lectius

El departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència destinarà al pla anual de cooperació al desenvolupament 32,15 milions d'euros, 18 dels quals els rebrà l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la resta es gestionaran des de diferents departaments del Govern. Aquest dijous, el conseller Ernest Maragall ha presentat el pla en la sessió informativa de la comissió d'acció exterior del Parlament. Maragall ha començat la seva intervenció recalcant que l'aplicació del 155 a la Generalitat ha dificultat l'elaboració del pla, i que es presenta amb retard i de manera "insuficient". "No som on anys abans es va decidir on hauríem de ser", ha admès.

El pla se centra en les zones del Mediterrani, l'Àfrica subsahariana i l'Amèrica Llatina, i fa èmfasi en la protecció dels drets dels refugiats i de les dones, però també els drets col·lectius i d'autodeterminació dels pobles, en una programació de "continuïtat" respecte al pla del 2017, que va ser de 30,2 milions d'euros. L'aportació del Govern català busca complir amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 –el pla general implementat per l'ONU–. La cooperació catalana se centrarà en els projectes innovadors i l'afavoriment de l'educació per la pau i la governabilitat global, però també en la projecció internacional per a la cooperació catalana i el seguiment del compliment i la qualitat dels programes de cooperació.

Entre les actuacions principals hi ha la prevenció de la violència en països amb conflictes armats, especialment Guatemala, el Salvador i Colòmbia. D'altra banda, es portaran a terme diverses iniciatives d'apoderament polític i econòmic de les dones i la població juvenil en zones com el Marroc i Tunísia. D'altra banda, l'enfocament de gènere serà especial en països de l'Àfrica subsahariana com el Senegal i Moçambic. L'ajut per als refugiats es destinarà a països veïns de Síria, especialment el Líban. En matèria d'ajuts per a l'educació, s'oferiran beques d'estudis superiors per a estudiants estrangers, entre altres accions.



En el torn de preguntes dels grups, el diputat d'ERC Ruben Wagensberg ha considerat que els programes d'ajut al desenvolupament s'haurien d'introduir a Síria i en indrets de l'Àfrica oriental. En el mateix sentit, tant ell com el diputat de la CUP, Carles Riera, han demanat més contundència amb els "empresaris catalans que vulneren els drets humans" en països subdesenvolupats. Al seu torn, el diputat del PSC Ferran Pedret ha preguntat sobre els diners destinats als drets col·lectius i s'ha preguntat si els interessos polítics de la Generalitat no afecten els "destinataris" del pla. "De la mateixa manera que dibuixem un nou món, que la cooperació catalana hi sigui punta de llança", ha dit al seu torn el diputat de JxCat, Francesc de Dalmases.