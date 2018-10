EN DIRECTE: Cs demana a l'independentisme que "faci un toc d'atenció" a les bases: "Estan avivant la fractura social"

El ple que se celebra aquest dimecres inclou el debat sobre la convivència que el grup parlamentari de Ciutadans feia mesos que demanava i el partit l'ha centrat, principalment, en acusar l'independentisme de ser l'únic causant del que considera una "fractura social". "Facin un toc d'atenció als seus regidors, càrrecs", bases, per començar a "revertir aquesta situació", ha assegurat el portaveu del partit taronja, Carlos Carrizosa, que considera que existeix una "pressió" al carrer contra les persones que "no pensen com el Govern". "Vaja revolució que estan fent dirigida pel poder, pel Govern de Catalunya", ha asseverat, i ha tornat a negar l'existència de presos polítics.

"Quan vostè demana als CDR que pressionin, pressionar és a la gent", ha etzibat el diputat dirigint-se al president Quim Torra: "Pressionar a persones que han d'anar a la feina i es troben una carretera tallada. Això no es pot fer des del Govern", ha recalcat. El parlamentari del partit taronja, de fet, ha considerat que Torra "no és el més adequat" per evitar la fractura social. "Quan un Govern se centra en allò que genera fractura social, la genera", ha lamentat Carrizosa, que ha llegit un article del president en què carregava durament contra el PP i Ciutadans, titllant els partits de 'protofeixistes' com a mostra de les seves paraules.

Carrizosa ha denunciat casos d'adoctrinament a les escoles, recordant la fotografia que la diputada Sonia Sierra havia mostrat minuts abans a l'hemicicle, on apareixia un llaç groc a la façana d'una escola. "No creu possible que alguns pares no estiguin d'acord amb aquests llaços?", ha preguntat al conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló: "S'ha de ser molt sectari, i això afecta la convivència".

Un altre motiu que, a l'entendre del diputat, afecta la convivència, són els llaços grocs als carrers, places i platges: "És estrany que l'Ajuntament no faci res", ha asseverat, i ha apuntat a una "pressió que fa insoportable la convivència" quan es treuen "banderes espanyoles, de tots, per posar estelades". Però aquesta pressió també la conformen altres elements, com "els pregons de les festes majors" independentistes. En aquest sentit, Carrizosa ha considerat que els "assenyalats i perseguits" són "sempre" les persones "que no pensen com el Govern". "Assenyalar el dissident és una senyal d'una falta d'empatia absoluta", ha sentenciat, i ha demanat que no s'"excloguin" persones de l'espai públic.

Torra afirma que Cs ha nascut per "alimentar la fractura"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha respost a la intervenció de Carrizosa exigint a Ciutadans autocrítica: "La senyora Inés Arrimadas ni tan sols va voler reunir amb mi", ha lamentat. En el mateix sentit, el president ha afirmat que el partit taronja va néixer únicament per "alimentar la fractura" i ha animat els seus diputats a començar per "revertir-se", rebaixar la "virulència de les seves intervencions" i fer "propostes".

El president ha reivindicat el caràcter "pacífic, inclusiu i extremadament obert" de l'independentisme i ha afirmat que això "cou" a Cs. "Hem practicat la revolució dels somriures i rebutjarem sempre la violència i l'agressivitat", ha dit, després que Carrizosa li hagi exigit que condemni "totes les violències", i ha afegit que "l'única violència" que hi ha hagut en el Procés és la de la policia durant l'1-O i la dels grups ultres contra "ciutadans pacífics".

Torra ha acusat Cs de patir "d'un engany". "Aquest és un país per tenir aquest debat polític de fons", ha insistir: "Fem el debat sobre si l'independentisme ens convé o no ens convé. Deixem de banda les lleis". Per a Torra, el debat "no posa en risc" la convivència a Catalunya. "La fractura social no vindrà mai pel debat polític, sinó que és filla del silenci", ha etzibat el president: "Això sí que et fractura, quan impedeixen un debat, quan t'envien a la presó". Segons el cap de l'executiu català, hi ha "una cursa per veure qui arriba primer" al nacionalisme "més ranci".

"El benestar, la convivència, no es garanteix carregant contra les institucions amb un article 155", ha recalcat Torra, que ha lamentat no haver trobat "res constructiu" en la intervenció de Carrizosa. "Les lleis impugnades pel TC només beneficien ciutadans independentistes?", ha preguntat Torra al grup parlamentari de Cs, a qui ha demanat que "si realment" volen parlar de coses que "afecten a la gent", no es posin "al bàndol dels que han tombat" lleis catalanes com l'habitatge.