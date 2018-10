Poble Lliure proposa crear un Congrés Nacional del Poble Català com a espai "unitari" de l'independentisme

Poble Lliure, organització vinculada a la CUP, ha proposat aquest dijous la creació d'un Congrés Nacional del Poble Català, "un espai unitari que reuneixi totes les forces partidàries de la República Catalana", com partits, sindicats, organitzacions i entitats. En el mateix comunicat que han emès per les xarxes asseguren que "unes noves eleccions no suposarien més que una fugida endavant", i han remarcat que cal traçar una "estratègia coordinada" entre tots els sectors de l'independentisme.

També han resseguit les eines i línies polítiques que segons Poble Lliure s'haurien de desplegar per dur a terme la ruptura de manera "irreversible", com ara: un Consell per la República; enfocar les eleccions municipals com "una oportunitat per avançar"; organitzar campanyes de boicot contra l'Íbex-35; desplegar "una estratègia apropiada a les Illes Balears i al País Valencià", i aprofundir en la feina d'internacionalització. L'organització també ha lamentat que l'independentisme es trobi "desorientat i dividit" a causa de, sobretot, "la repressió de l'Estat", que "ha impedit una anàlisi rigorosa i autocrítica dels encerts i els errors de l'etapa anterior".

Poble Lliure ha compartit el comunicat a les xarxes: