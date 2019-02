Poble Lliure s'incorpora a l'executiva del Consell per la República i participa en la primera reunió a Waterloo

Poble Lliure s'ha incorporat a l'executiva del Consell per la República i ha participat en la primera reunió presencial a Waterloo aquest dissabte al matí. L'expresident Carles Puigdemont ha donat la benvinguda a Guillem Fuster com a representant d'aquest corrent intern de la CUP que ha assistit a la trobada. D'altra banda, Puigdemont ha anunciat que el Consell per la República presentarà "una proposta estratègica per culminar el procés d'independència". Després de la primera reunió presencial de l'executiva, Puigdemont ha assegurat que "ha arribat l'hora de formular quina és la continuació efectiva" de l'1 d'octubre".

"Entenem que és una responsabilitat que podem assumir no des d'un espai partidista o sectorial, sinó des d'aquest espai de màxima transversalitat", ha dit Puigdemont.



Puigdemont ha negat que amb aquesta estratègia comencin des de zero, sinó que pretenen donar continuïtat a l'1-O i volen que sigui un pla "per aquesta etapa del procés d'independència". De moment, el Consell per la República no s'ha marcat terminis per presentar aquesta nova estratègia i ha defensat la seva "legitimitat" per formular aquesta "proposta al conjunt de la societat catalana".



D'altra banda, Puigdemont ha explicat que també estan "ultimant" les línies "concretes" del pla d'acció del Consell per la República que van presentar el passat desembre.