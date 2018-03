Poble Lliure aposta per crear institucions republicanes pròpies fora de la jurisdicció espanyola

Poble Lliure, una de les principals organitzacions que configuren la CUP, ha emès un comunicat on considera que "és implantejable una estratègia de replegament i retorn a l’autonomisme" i deixa clar que "l’independentisme ha de dotar-se d’una estratègia de ruptura que tingui en compte i prevegi les vicissituds intrínseques de l’enfrontament entre el nostre projecte republicà democràtic i un estat autoritari", una estratègia republicana de ruptura efectiva que passa, en primer lloc, per "construir una institucionalitat republicana sobirana per tal d’assegurar eines de representativitat política deslliurada del règim".

Aquestes noves eines d’institucionalitat republicana, més enllà de l’òrgan de reconeixement del Govern efectiu a l’exili, serien l’Assemblea de Representants del Poble Català, que agrupés tant els representants electes en els parlaments català, espanyol i europeu, com els representants municipals. L'altra institució seria el Congrés Nacional del Poble Català (CNPC), amb funcions executives per desplegar la República Catalana i que agrupi el conjunt de la societat civil compromesa amb el projecte republicà. Aquest òrgan hauria d’estar ubicat fora de la jurisdicció espanyola i presidit per la màxima autoritat representativa.

Més enllà d'aquests dos òrgans, Poble Lliure defensa activar la resistència pacífica i la desobediència civil. "El moviment popular per la independència ha de redefinir la seva agenda mobilitzadora en funció dels nous paràmetres, i fixar-se com a doble objectiu tant l’enfortiment del republicanisme com l’afebliment del poder polític establert i dels poders econòmics en què se sustenta", remarca el manifest 'Crida a una estratègia republicana'. En aquest sentit, l'organització aposta per endegar "campanyes temàtiques defensives" i "de desgast dels enemics del poble català" amb "boicot econòmic a l’oligarquia botiflera i a les empreses de l’Íbex-35 i denúncia de les forces d’ocupació".

Poble Lliure també defensa la necessitat d'"evitar l’assalt del feixisme espanyol a les administracions municipals i autonòmiques tot assumint-ne sempre que es pugui el govern i desplegant polítiques públiques el més decents possible dins l’actual marc juridicopolític". Per aquest motiu, considera que cal impulsar "un acord polític entre les forces republicanes per garantir alcaldies i governs republicans, i desplegar polítiques de cohesió i igualació social, d’aprofundiment democràtic i de lluita contra la corrupció". L'objectiu és denunciar "els fonaments del règim com qualsevol govern hostil al reconeixement dels nostres drets polítics".

Pel que fa al Parlament Europeu, l'organització independentista creu que "cal plantejar una línia d’acció unitària per a la denúncia sistemàtica del caràcter autoritari i demofòbic de l’estat espanyol i la complicitat de les elits europees en la repressió contra el poble català, així com la recerca d’aliats per al reconeixement de la República Catalana". Això passa per "desplegar una política internacional audaç i multilateral" amb la voluntat de tenir "unes relacions internacionals tan àmplies, variades i significatives com sigui possible".