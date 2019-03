Poble Lliure avisa que és una organització autònoma davant les limitacions en les llistes que reclama la CUP

Poble Lliure ha deixat clar avui que tenen la intenció de confeccionar les llistes electorals per al 28-A sense ingerències després que la CUP hagi demanat a l'organització independentista que prescindeixi de candidats municipals, dirigents i càrrecs. "La CUP pren unes decisions, però som autònoms a l'hora de decidir les llistes, encara que no estan definides", ha advertit Mireia Caldés, portaveu de Poble Lliure, en una roda de premsa a Barcelona.

D'aquesta manera, la formació vinculada a la CUP respon a la demanda de l secretariat nacional dels cupaires, que ha acordat que regidors, candidats a les municipals i representants del mateix secretariat i del consell polític, a més de persones alliberades o del grup parlamentari no puguin integrar la candidatura a les generals. L'objectiu és no tensar més la corda enmig de la crisi interna que viu l’organització arran de la tempesta que ha suposat la decisió de Poble Lliure d'anar en coalició amb Som Alternativa i Pirates de Catalunya el 28-A.

La CUP posa límits a la llista de Poble Lliure per a les generals

Les llistes s'anunciaran aquest diumenge en un acte a Barcelona, just el dia abans que s'hagin d'enviar els noms a la Junta Electoral Central (JEC). Caldés ha anunciat que la recollida d'avals per poder-se presentar està "sent molt positiva" i que s'han activat una seixantena de punts que funcionen cada dia. "Estem a punts d'aconseguir-los", ha avançat la portaveu de Poble Lliure, que ha afegit que "els volem superar".

Superdissabte per recollir avals

"La JEC demana un minim, però hi poden haver errors de forma i volem aconseguir el màxim nombre per superar possibles impugnacions, perquè no es poden avalar dues llistes alhora i molta gent no ho sap", ha subratllat Caldés. Per aquest motiu, la coalició portarà a terme un superdissabte amb moltes taules arreu del país per fer un últim esforç per recollir avals i alhora promoure la candidatura.

Unes taules on hi haurà personalitats públiques com l’exdiputat de la CUP i periodista Antonio Baños, o l'escriptora Bel Olid, que ja va anar a les llistes de la CUP el 21-D. El líder Som Alternativa, Albano Dante Fachin o la diputada dels comuns al Congrés, Marta Sibina, també hi seran per donar un últim impuls a la recollida d’avals.

La coalició ha informat que gràcies a Pirates de Catalunya han activat la recollida d'aval via electrònica que també està funcionant a molt bon ritme. "N'hem recollit uns 500", ha assenyalat Ferran Reyes, membre de Pirates i possible cap de llista per Tarragona.