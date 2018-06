Poble Lliure vol llistes "unitàries i republicanes" a les municipals del 2019

Poble Lliure s'ha dirigit a les formacions d'esquerres d'arreu dels Països Catalans per confeccionar "candidatures unitàries i republicanes que han de ser un mur de contenció al feixisme i han de posar les bases per la construcció de la República", de cara a les eleccions municipals del 2019. Així s'ha expressat el portaveu de l'organització independentista Guillem Fuster, durant la segona assemblea nacional de Poble Lliure, aquest diumenge a la tarda a Cotxeres de Sants.

La formació vinculada a la CUP també ha emplaçat els partits sobiranistes a crear una "direcció estratègica compartida" i a impulsar la creació del Congrés Nacional del Poble Català (CNPC).

En aquest sentit, Poble Lliure ha instat les formacions a reunir-se per impulsar aquest espai de "congregació" de totes les entitats i partits de l’independentisme i el moviment republicà. Fuster també ha afegit que “cal coordinar de manera immediata l’Assemblea de Càrrecs Electes fent també partícips d’aquest espai altres àmbits de representació com el sindical”.



L'organització també ha alertat del perill "d'ulsterització" de la societat catalana en referència a l’augment dels "atacs feixistes" que s’estan produint als carrers. A l'acte hi han assistit membres de JxCat, ERC, la CUP, l'ANC i Òmnium, Comunistes de Catalunya, Crida LGTBI, Dones per la República, la Intersindical i La Forja.