Poble Lliure deixa clar que no hi ha risc d'escissió a la CUP

Després que Poble Lliure, una de les dues grans organitzacions que configuren la CUP, decidís ahir presentar-se a les eleccions espanyoles, tot i que la militància de la formació anticapitalista ho va refusar per àmplia majoria en el consell polític extraordinari celebrat diumenge, el portaveu de Poble Lliure, Guillem Fuster, ha deixat clar a l'ARA que no "hi ha risc d'escissió". "Poble Lliure no s'ho planteja i aquest no ha de ser el centre del debat polític", ha afegit Fuster després que la CUP emetés just després de conèixer la notícia un comunicat on avisava que "la decisió de Poble Lliure de presentar-se a les eleccions espanyoles pot tenir conseqüències en la construcció de la Unitat Popular i caldrà analitzar-les i avaluar-les a curt i mitjà termini".

El portaveu de Poble Lliure, arrelada al Maresme, Girona i Lleida, ha qualificat el comunicat de la CUP d'"excessivament dur", tot i que ha mostrat el seu "respecte" a les valoracions de la direcció dels cupaires, tot i no compartir-les. "Hem parlat amb la CUP, la comunicació sempre és fluïda perquè nosaltres també som CUP i sabien que faríem el pas abans de fer-ho públic als mitjans", ha subratllat Fuster. Davant les crítiques que han rebut per no haver respectat l'assemblearisme de la formació en el rebuig a fer el salt al Congrés, Fuster ha recordat que tenen les mans lliures per prendre les decisions que considerin més oportunes. "Som una organització sobirana", ha sentenciat.

Fuster ha justificat la presentació de la llista per l'excepcionalitat del moment i per la manca de determinació de JxCat i ERC a l'hora de materialitzar la República. "Volem omplir el buit que hi ha amb una candidatura que bloquegi l'Estat des d'una òptica republicana", ha subratllat Fuster, que també ha admès que la crida de Som Alternativa d'Albano Dante Fachin a forjar una coalició per defensar l'1-O també han influït. Les converses amb aquesta plataforma que prové de Podem estan molt avançades, a diferència de Pirates de Catalunya, que ara per ara es decanten per presentar-se en solitari.

Fuster ha avançat que encara no han parlat de les persones que podrien formar part de la llista perquè ara estan immersos en confeccionar la candidatura abans del divendres, data límit que marca la Junta Electoral Central per tancar les coalicions. Des de Poble Lliure estan convençuts que no tindran problemes per recollir les 4.000 signatures que s'han de tenir a Barcelona, les 500 de Girona, i les 300 de Lleida i Tarragona. "Les aconseguirem", ha ressaltat el portaveu.