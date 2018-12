Podem titlla "d'irresponsables" i "incendiàries" les paraules de Torra apel·lant a la via eslovena

Podem considera que les paraules del president de la Generalitat, Quim Torra, apel·lant a la via eslovena per aconseguir la independència de Catalunya són "irresponsables" i "incendiàries". El secretari d'organització de la formació lila, Pablo Echenique, ha fet una crida "a la tranquil·litat". Segons Echenique, "quan es parla de conflictes tan tensionats com el que estem vivint, la responsabilitat és bona consellera".

El secretari d'organització ha apel·lat al diàleg i a la "discreció" perquè, segons Echenique, "és l'única manera d'aconseguir baixar la tensió". També ha fet referència a les declaracions de Torra el líder de la formació, Pablo Iglesias, que en declaracions a TV3 ha demanat a Torra que "reflexioni" i que deixi de banda les declaracions "incendiàries".

Des de Catalunya, Joan Mena ha assegurat que Torra "està desconnectat de la realitat" i ha recordat al president de la Generalitat que Catalunya "forma part de la península Ibèrica i no dels Balcans" i que "és mestissa", cosa que l'"obliga" a escoltar a "tot el país". El portaveu de Catalunya en Comú ha aprofitat que ERC no havia dit res sobre aquesta qüestió durant el cap de setmana i ha lamentat el seu "silenci". Així, ha demanat que els republicans instin el president a fer una rectificació pública i ha situat el ple d'aquesta setmana com un bon moment per fer-ho.