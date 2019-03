Iglesias ataca Sánchez pel Procés: "No es pot solucionar el conflicte català si et tremolen les cames"

Podem ha donat el tret de sortida a la precampanya electoral per al 28-A amb un acte multitudinari a Madrid coincidint amb la tornada a la feina del líder de la formació, Pablo Iglesias, després de la seva baixa paternal de tres mesos. En un discurs que ha durat una hora, Iglesias ha atacat el govern del PSOE per no haver solucionat el conflicte entre Catalunya i Espanya. ¿Algú creu que es pot solucionar el conflicte a bastonades i amb presons? ¿Algú pensa que es pot solucionar si et tremolen les cames?", li ha etzibat al president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez. El secretari general de Podem ha insistit en la necessitat de dialogar amb la Generalitat per trobar-hi una sortida i ha criticat també la via de la "unilateralitat" del govern català.

Podem aspira a moderar la caiguda de diputats que li auguren les enquestes d'intenció de vot, i, per fer-ho, els líders de la formació han recordat que el seu suport al govern del PSOE ha suposat un pas endavant per als drets dels ciutadans amb mesures com l'augment del salari mínim a 900 euros. Iglesias creu que Podem "està més a prop que mai" de governar i ha fet una crida a frenar un govern de dretes i un executiu entre el PSOE i Ciutadans.

Cap al final del discurs, Iglesias ha mostrat un exemplar de la Constitució espanyola i ha criticat els partits que s'autodenominen "constitucionalistes" però només la utilitzen "com una pedra per tirar-la al rival" i no per defensar drets com el de l'habitatge, que recull la carta magna. "No necessito embolicar-me amb una bandera per defensar la Constitució. Només aplicar-la", ha dit.

Autocrítica per la divisió interna

El líder de la formació lila també ha fet autocrítica sobre les picabaralles internes del partit: "Hem fet vergonya aliena", ha admès. Però Iglesias ha demanat el vot per evitar que "els poderosos" –en al·lusió a banquers, directius de multinacionals i fons voltor– continuïn "manant" per sobre dels polítics.

La portaveu al Congrés de la formació i cap de llista per Madrid, Irene Montero, també ha participat en el míting i ha demanat el vot per poder dir als "caps dels bancs, de les elèctriques, dels mitjans de comunicació i dels fons voltor" que "s'han acabat els seus privilegis", i ha assegurat que la campanya de les generals serà "ferotge" perquè Podem "mai ha estat tan a prop" de la Moncloa. "Que vagin amb compte perquè Pablo Iglesias serà el president de la República", ha avisat el diputat Rafa Mayoral.

Asens i Urtasun demanen el vot

Jaume Asens, cap de llista de Catalunya en Comú per a les generals, ha apel·lat "a fer front al tripartit d'extrema dreta" el 28 d'abril. "Ens hi juguem la convivència dels nostres pobles", ha dit en al·lusió al Procés. Ernest Urtasun, candidat al Parlament Europeu de Catalunya en Comú, també ha participat en l'acte i ha demanat el vot per "fer front a les tres dretes" en les eleccions del 28 d'abril i les del 26 de maig al Parlament Europeu. "Col·locarem Pablo Iglesias a la Moncloa", ha dit. L'eurodiputat també ha demanat "salvar Europa" en un moment difícil per al projecte europeu.

El míting, que s'ha celebrat a la plaça Juan Goytisolo de Madrid, on la formació lila acostuma a celebrar els actes públics importants, ha congregat centenars de persones que han cridat el tradicional lema de Podem, "Sí que es pot". L'acte ha acabat amb els assistents cantant l'himne antifeixista italià 'Bella ciao'.