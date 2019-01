Podem s'obre ara a negociar una candidatura única amb Errejón a la Comunitat de Madrid

Cop de timó de la direcció de Podem després de la dimissió per sorpresa del líder a Madrid i portaveu al Suprem, Ramón Espinar, i la rebel·lió de la majoria de 'barons' autonòmics demanant fer les paus amb el candidat a la Comunitat de Madrid Íñigo Errejón, que ha decidit presentar-se amb la plataforma conjunta amb Manuela Carmena a l'Ajuntament (Més Madrid). La portaveu al Congrés i líder interina del partit mentre Pablo Iglesias està de baixa per paternitat, Irene Montero, ha explicat aquest dilluns que està oberta a explorar la possibilitat d'arribar a una acord amb l'ex número dos de Podem, així com amb Esquerra Unida (IU) i Equo per impedir que el PP, Ciutadans i Vox puguin governar a la Comunitat. Es tracta de les primeres declaracions públiques de Montero des que Espinar va anunciar que renunciava a tots els càrrecs després d'intentar convèncer la direcció de Podem per negociar amb Errejón. En aquest sentit, la portaveu de Podem no ha exclòs la possibilitat que aquest diàleg acabi concretant-se amb una candidatura única, tal com ha reclamat des del minut u l'equip de Més Madrid.

"Errejón no és Carmena", va assegurar de manera taxativa Iglesias en una carta a la militància fa dues setmanes quan va conèixer la decisió d'Errejón d'unir-se a una nova plataforma. Fins llavors tota la direcció havia insistit que es presentarien sota les sigles d'Units Podem a la Comunitat de Madrid. Però en les últimes hores la direcció hauria començat a replantejar-se la situació, atesa la pressió dels líders autonòmics –10 de 17 van firmar un manifest divendres passat demanant la pau amb Errejón i no competir a la Comunitat de Madrid perquè la crisi no s'estengui en d'altres territoris– i els efectes de la dimissió d'Espinar, i Iglesias hauria començat a canviar d'opinió.

El líder de Podem ha avançat per a aquest dimecres la reunió del consell ciutadà estatal, l'òrgan màxim de direcció del partit entre assemblees, que reuneix també tots els 'barons' per prendre una decisió definitiva. Inicialment estava prevista per dissabte que ve com a resultat de la dimissió d'Espinar. El mecanisme per pactar amb Errejón seria fer un nou referèndum a la militància perquè es mulli sobre quin rol tenir a la Comunitat de Madrid. També hi ha interrogants sobre què fer a l'Ajuntament, ja que un grup de crítics empeny per crear una candidatura que competeixi amb Manuela Carmena després que Iglesias assegurés que no competirien amb l'alcaldessa.

"Units Podem ha d'estar present per guanyar el PP; Units Podem està creant un procés participatiu inclusiu en què tothom pugui participar i està també a disposició de parlar amb tothom per arribar a la màxima unitat possible per guanyar el PP, que és la nostra prioritat", ha dit Montero en declaracions des del Congrés abans de la reunió de la Diputació Permanent. Preguntada expressament sobre si aquest inclou Errejón, ha respost: "Per descomptat". En aquest sentit, ha subratllat que el seu partit sempre ha dit el mateix sobre el tema perquè ha de seguir "el full de ruta" marcat pels inscrits. Però no es tracta del mateix discurs que el de fa una setmana, quan la coportaveu de l'executiva, Noelia Vera, va assegurar que es presentarien amb les seves pròpies sigles. Ara Montero diu que la seva prioritat no és cap altra que "construir una candidatura d'unitat com més participada millor". A aquest cop de timó s'hi suma el rol d'IU i Equo, que en tot moment han insistit per no competir i intentar aglutinar-se en una sola candidatura.

L'ex-Jemad Julio Rodríguez, a la gestora de Podem Madrid

En paral·lel, Podem ja ha nomenat una gestora a la Comunitat de Madrid després de la marxa d'Espinar. L'equip tècnic està integrat per l'ex-Jemand Julio Rodríguez, així com diputats a l'Assemblea de Madrid. La direcció va intentar que Rodríguez formés tàndem amb Carmena a l'Ajuntament, un paper que no interessava a l'alcaldessa. L'ex-Jemad no ha aconseguit mai un escó allà on s'ha presentat.