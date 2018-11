Podem posa en risc l'aliança amb Carmena a sis mesos de les municipals

Les divisions internes han tornat a fer saltar pels aires el difícil equilibri intern de Podem a Madrid. Semblava que els ànims ja estaven calmats des del Congrés de Vistalegre 2 el febrer de l'any passat, quan Pablo Iglesias va cedir als afins d'Íñigo Errejón tot el control de la capital espanyol a canvi de tenir màniga ampla al conjunt de l'Estat. Però les aspiracions a tenir una quota en les eleccions municipals del 26 de maig han obert una nova crisi a la formació lila. L'alcaldessa Manuela Carmena, que sempre s'ha reivindicat com una figura independent a les sigles de Podem, només va posar una condició per presentar-se a la reelecció: poder configurar el seu equip. No volia en cap cas tornar-se a trobar amb els greus problemes interns que va viure a principis de l'anterior mandat i que la van obligar a expulsar regidors per intentar tombar l'alcaldia.

Però l'aspirant a candidat de Podem per a l'Ajuntament de Madrid, l'exJemad Julio Rodríguez -que mai ha aconseguit fer-se un lloc en política institucional malgrat els múltiples intents que li ha donat el partit- ha passat pel damunt d'aquestes condicions. Fins al punt de posar en risc l'aliança amb Carmena a només sis mesos de les municipals. Tot i que a Barcelona, Cadis o A Corunya -on governa en coalició des del 2015- Podem no ha celebrat primàries per a les municipals, Rodríguez sí que les ha exigit per a Madrid amb l'aval de la direcció regional. L'equip de govern a l'Ajuntament de Madrid, amb Rita Maestre al capdavant, va acabar acceptant-ho, però amb la condició de tenir un bon lloc a les llistes. Però l'exJemad exigia posar la seva gent per sobre dels actuals regidors de l'ajuntament, amb més experiència.

Això ha comportat que la portaveu municipal, Rita Maestre, així com el regidor d'Economia, Jorge García Castaño, juntament amb els regidors José Manuel Calvo -el delegat d'Urbanisme i encarregat de negociar l'Operació Chamartín-, Francisco Pérez, Esther Gómez i Marta Gómez, decidissin no presentar-se a les primàries. En resposta, aquesta mitjanit passada, la direcció regional va ordenar suspendre'ls de forma cautelar de militància per petició expressa de Julio Rodríguez. El resultat: Podem s'ha quedat sense cap representant a l'Ajuntament de Madrid a només sis mesos de les municipals i en un dels moments més crítics per a Carmena. A finals de mes està prevista la posada en marxa de Madrid Central, la seva obra estrella per expulsar els cotxes contaminants del centre de Madrid després de mesos d'obres. Tant el PP com Ciutadans carreguen fort contra la mesura i des de l'equip de Maestre denuncien que a decisió de Julio Rodríguez només fa que afegir "soroll" dins del consistori en un moment que estava remuntant la popularitat de Carmena.

És més, acusen l'exJemad de posar en risc la continuïtat de Carmena com a candidata després que posés com a única condició que no hi hagués ingerències en el seu equip. A més de les primàries de Podem, està previst que Ahora Madrid celebri unes altres primàries per decidir la futura llista. Si no se soluciona el conflicte, seria en aquest punt en què es podrien presentar Maestre i la resta de regidors. I aquí el cisma ja no és entre els anomenats 'pablistes' i 'errejonistes', ja que regidors com Calvo són molt afins a Pablo Iglesias, sinó regidors amb experiència de gestió i membres de Podem que busquen un lloc en unes municipals.