Polèmica al Parlament per les paraules d'una diputada de JxCat sobre l'ús del català i "l'aspecte físic"

Una intervenció sobre l'ús de la llengua catalana de la diputada de JxCat al Parlament i alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha desfermat la polèmica aquest dimecres en la sessió de control al Govern que s'ha fet a la cambra catalana. Erra ha fet una exposició defensant que els catalanoparlants no canviïn de llengua quan pensin que el seu interlocutor en parla una altra. Ha considerat que en certes zones de Catalunya passa sovint, que això es un "gran defecte" i que mina la salut del català. La intervenció discorria amb certa tranquil·litat fins que ha fet referència als catalans que són "autòctons" i als que no i a "l'aspecte físic" dels que, a priori, no parlen la llengua catalana.

"Hem de conscienciar els catalans autòctons que hi ha gent nascuda fora que vol aprendre el català i posar fi al costum molt present en determinades zones del país de parlar en castellà a qualsevol persona que pel seu aspecte físic o pel seu nom no sembla catalana", ha exposat. Aquesta frase ha provocat la indignació de diversos diputats. En posteriors intervencions, representants del PSC, el PP i Cs han mostrat el seu enuig per aquestes paraules. També des dels comuns, el seu líder a Madrid, Jaume Asens, ha titllat el comentari d'"excloent i sectari". "Senyora Erra, l'ús de la llengua no va en funció de l'aspecte físic. És un debat absurd que denota un gran desconeixement del país", ha conclòs Asens.

Cs la vol reprovar

El grup de Cs al Parlament ha mogut peça i ha presentat dues iniciatives perquè el Parlament adverteixi la diputada de JxCat, a qui han titllat de "supremacista i racista". En la primera, els taronges demanen al president de la cambra catalana, Roger Torrent, que "condemni" les paraules d'Erra. En segon lloc, ha registrat una proposta de resolució perquè la comissió de cultura reprovi la diputada. En un principi, Erra no semblava que tingués intenció de fer cap esmena a les seves paraules. De fet, tres hores després de la seva intervenció al ple i amb la polèmica ja en marxa, ha penjat la seva intervenció íntegrament a Twitter.

Catalunya és un país d'acollida on el català és una eina per a la integració, l'accés a la cultura i la convivència i la cohesió social.



Iniciatives com "No em canviïs la llengua" ajuden a normalitzar, aprendre i a integrar l'ús del català a les persones nouvingudes. @JuntsXCat pic.twitter.com/DbU8I9evqJ — Anna Erra 🎗 (@Anna_Erra) February 12, 2020

Finalment, però, ha fet un altre comentari a la mateixa xarxa social assegurant que se l'havia "mal interpretat" i demanant disculpes si algú s'havia "pogut molestar". "Com alcaldessa de Vic sempre he treballat i treballaré per la integració i la cohesió social", ha conclòs.