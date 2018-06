La Policia Nacional relaciona una filial de Mediapro amb e-Valisa, una aplicació clau per al cens de l'1-O

La Policia Nacional sosté que hi ha "indicis racionals suficients per determinar" que una filial de Mediapro escorcollada el 12 de juny passat va donar suport a e-Valisa, una aplicació informàtica presumptament usada per blindar les comunicacions que van utilitzar alts càrrecs de la Generalitat per facilitar l'estratègia independentista i aconseguir el cens de votants usat en el referèndum de l'1 d'octubre. "Hi ha indicis racionals suficients per determinar que el servei de l'e-Valisa seria explotat per l'Administració Oberta de Catalunya, sota el mandat del departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge dins el paraigua de serveis de l'Extranet de les Administracions Públiques (Eacat), i que el seu centre de processament de dades (CPD) es trobaria migrat a l'empresa Mediapro Cloud SL amb domicili a l'avinguda Diagonal, 177, planta 12, Edifici Imagina de Barcelona", recull un ofici de la Brigada Provincial d'Informació al qual ha tingut accés Europa Press.

Aquest informe va ser el desencadenant de l'operació, ordenada pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que va autoritzar a la Policia Nacional l'escorcoll el 12 de juny de Mediacloud, la seu del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) a l'Hospitalet de Llobregat i la conselleria d'Economia, on es va detenir – després van quedar en llibertat amb mesures cautelars– Daniel Gimeno, cap del gabinet tècnic de Vicepresidència de la Generalitat, i Frederic Udina, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), a qui es relaciona amb el cens de l'1-O.

Mediapro va difondre un comunicat el mateix 12 de juny en què sostenia que no s'havien escorcollat instal·lacions de la productora sinó un servidor de la seva filial Mediacloud, sense trobar "informació rellevant per a la investigació i sense emportar-se'n cap tipus de material". Mediacloud és una empresa dedicada a la prestació de serveis de 'hosting' informàtic (lloguer d'espai al núvol) a empreses, entitats i institucions públiques. La investigació de la Brigada Provincial d'Informació es va iniciar amb la troballa d'una comunicació amb dades personals, cosa que ha motivat que s'investigui un possible delicte de revelació de secrets, entre el presumpte 'cervell' de l'1-O, Josep Maria Jové, i els detinguts Daniel Gimeno i Frederic Udina. El programa d'e-Valisa, que gestiona l'Administració Oberta de Catalunya (AOC), és una eina informàtica més segura que el tradicional correu electrònic i permet als alts càrrecs de la Generalitat intercanviar documentació en format electrònic amb constància fidedigna de l'enviament.

En aquest sentit, la investigació apunta que el director de l'Idescat, Frederic Udina, hauria enviat un document Word, objecte de les diligències policials, a Josep Maria Jové, comunicant-li que s'havia lliurat a Daniel Gimeno "l'última versió del Registre de Població de Catalunya, a data d'1 d'abril del 2017". "És evident que tant Frederic Udina com Daniel Gimeno van ser peces clau i d'especial rellevància en la gestió dels fitxers amb dades i informació de naturalesa sensible (dades de caràcter personal), la cessió o traspàs dels quals no obeïen a activitats de l'administració en l'àmbit de les seves competències", sosté la Policia Nacional en referència al cens electoral per a l'1-O, que "va causar un greu perjudici tant per a la causa pública com per a tercers".

"Hi ha altes quotes de probabilitat que, mitjançant l'ús d'aquest mateix servei d'enviament –diu la Policia sobre e-Valisa– hagin aconseguit també les dades del registre de catalans i catalanes a l'estranger enviades des del departament d'Afers Exteriors amb destinació al departament de Vicepresidència, i és precisament la investigació d'aquest extrem el segon objectiu de les actuacions presents". La Brigada Provincial d'Informació subratlla que la "cessió o traspàs" de dades del registre de catalans a l'exterior per elaborar el "cens global de votants per al referèndum il·legal de l'1-O" està acreditat a través de "dues evidències digitals de gran valor probatori". D'una banda, un escrit guardat al correu de l'Idescat de Frederic Udina i, de l'altra, la resposta automàtica emesa pel sistema e-Valisa que va certificar aquest lliurament a manera de justificant de recepció.