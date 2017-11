Polítics i juristes donen l’últim adeu a Maza a Madrid

La capella ardent del fiscal general de l’Estat mort sobtadament dissabte a Buenos Aires, José Manuel Maza, va rebre ahir a la seu de la fiscalia de Madrid desenes de polítics i juristes que van donar l’últim adeu al cap del ministeri públic. El rei Felip VI va acompanyar vuit membres del govern espanyol, inclòs el president Mariano Rajoy, i dirigents de l’oposició. El monarca va qualificar Maza d’“excel·lent jurista” que deixava “una pèrdua irreparable”.

Passades les 8.30 del matí, el fèretre del fiscal general de l’Estat, que va morir als 66 anys a causa d’una infecció renal que va derivar en infecció generalitzada, va entrar a la seu de la fiscalia a mans de guàrdies civils i policies nacionals vestits de gala.

Moix li agraeix el suport

Allà l’esperaven els presidents del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, Carlos Lesmes i Juan José González Rivas, respectivament, i el ministre de Justícia, Rafael Catalá, en companyia de la família del difunt. Al costat d’ells també hi havia des de primera hora del matí companys i amics de professió de Maza, com el jutge del Tribunal Suprem Manuel Marchena i l’anterior fiscal en cap anticorrupció Manuel Moix, que va renunciar al càrrec pels seus interessos en paradisos fiscals, i que es va mostrar especialment afligit per la mort de Maza i va agrair que sempre li hagués donat suport. Rajoy, per la seva banda, va transmetre a la família el “condol” per la mort d’un “excel·lent jurista”, una persona “justa, sensata i coneixedora de la realitat en què es movia”.

També hi va assistir la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i sis ministres, que van destacar-ne el “sentit comú” i la “seriositat”, i també la “bonhomia”, i el van qualificar de “servidor públic” que va saber veure que “la llei ha de ser igual per a tots i estar per damunt de tots”.

Els dirigents de dos partits de l’oposició, el PSOE i Ciutadans, també van voler ser presents al comiat del fiscal general, malgrat que n’havien promogut la reprovació. Podem, en canvi, no va assistir a l’acte.