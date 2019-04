ERC i el PSC, gairebé empatats a una setmana de les eleccions del 28-A

ERC i el PSC conserven les seves opcions i se situen pràcticament en empat tècnic a una setmana de les eleccions del 28-A, amb un lleuger avantatge dels socialistes en vots però amb els republicans per davant en escons, segons un sondeig preelectoral elaborat pel Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a 'El Periódico'.

L'enquesta, però, també reflecteix que el 21,4% dels catalans segueixen indecisos. El PSC avantatja Esquerra en un punt en vot estimat i ha retallat la diferència mig punt, encara que tant ERC com els socialistes han cedit 1,3 punts. Oriol Junqueras, que va irrompre divendres a la campanya des de presó amb una roda de premsa a l'ACN, obtindria 14-15 escons. Per la seva banda, la cap de llista del PSC, la ministra Meritxell Batet, aconseguiria 13-14 diputats.

L'enquesta reflecteix una fotografia gairebé idèntica a la que el GESOP va oferir fa dues setmanes. ERC i el PSC són els partits que consignen més fidelitat de vot, propera en tots dos casos al 70%. Junqueras lidera la intenció directa de vot, tres punts per davant dels socialistes.

La conseqüència directa del creixement d'Esquerra i el PSC és la caiguda d'En Comú Podem i Junts per Catalunya. Els comuns, que van guanyar les dues últimes eleccions generals a Catalunya (2015 i 2016), no repetirien resultats i la formació, amb Jaume Asens com a cap de llista, obtindria ara 7-8 escons, lluny dels 12 que té avui al Congrés però millor que els 5-6 que el GESOP li pronosticava fa dues setmanes.

En Comú Podem es beneficiaria del lleu retrocés d'ERC i el PSC en aquests 15 dies, però encara cediria a socialistes i republicans una quarta part dels seus votants del 2016. JxCat només retindria el 46% dels seus votants i un 28% donarien suport ara a ERC. Vox conserva les seves opcions d'aconseguir 1 o 2 diputats catalans davant l'estancament de Cs i el retrocés del PP. Inés Arrimadas no milloraria els seus 5 escons, mentre que Cayetana Álvarez de Toledo no salvaria els populars de perdre un terç de la seva representació.