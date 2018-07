Ponsatí: "Necessitarem demostrar al món amb un altre referèndum que hi ha una majoria per arribar a la independència"

L'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí aposta perquè Catalunya torni a celebrar un altre referèndum per aconseguir la independència. "Necessitarem demostrar al món amb un altre referèndum que hi ha una majoria sòlida per arribar a la independència", ha dit en una entrevista a RAC1. Ponsatí ha admès, però, que no serà una tasca fàcil: "Ens costarà suor". Amb tot, ha esperonat l'independentisme a no renunciar a aquest objectiu perquè "la repressió de l'1-O va ser molt forta" o perquè no es van materialitzar els resultats del referèndum. "L’1-O, que va ser un moment d'autodeterminació molt potent, ens ha quedat pendent d'executar", ha reconegut Ponsatí.

Davant dels retrets entre JxCat i ERC d'aquest dimecres, Ponsatí s'ha desmarcat de la picabaralla i ha criticat que les dues formacions es plantegin suspendre els diputats processats. "Com és que ens plantegem suspendre temporalment o no diputats perquè ho diu un jutge que està fent coses fora de dret?", s'ha preguntat. En aquest sentit, ha instat el Parlament a no acceptar la suspensió dels parlamentaris: "Els jutges no donen ordres als Parlaments; per tant, no estaran ignorant Llarena". De tota manera, Ponsatí ha dit que si els diputats presos demanen que se'ls suspenguin, s'ha de respectar la seva decisió, "però llavors ho hauríem de saber, hauria de ser públic i transparent".

Ponsatí no ha volgut valorar la iniciativa de Carles Puigdemont, la Crida Nacional per la República, tot i que ha assegurat que podria ser una "idea prometedora".

L'exconsellera també ha afirmat que no veia "imprescindible" que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, es reunissin fa quinze dies. "No em semblava imprescindible, però no perjudica ningú", ha justificat. Malgrat tot, ha avisat l'executiu de Sánchez que "mentre hi hagi ostatges és molt difícil negociar" i ha afirmat que la "prioritat" és la llibertat dels presos.