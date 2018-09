Ponsatí retreu a Torra la retirada de l'acampada de Sant Jaume: "No s'hi val a saludar cada matí i després enviar els mossos"

L'exconsellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, s'ha mostrat crítica amb el desallotjament de les tendes d'acampada dels activistes independentistes que va tenir lloc ahir a la plaça Sant Jaume. En declaracions publicades aquest divendres a 'La Jornada', Ponsatí ha afirmat que "no s'hi val que vagis cada matí a saludar la gent que està acampada i que després enviïs els Mossos d'Esquadra per fer-los fora", referint-se al president de la Generalitat, Quim Torra.

"Si realment creus que han de marxar", ha recalcat, "vas i els ho dius davant dels mitjans". "No hi enviïs la policia, ho has d'explicar tu", ha dit l'exconsellera, que ha insistit que "si no ho vols fer, doncs aguantes els policies i impedeixes que retirin les tendes".

Ponsatí ha estat entrevistada a la Universitat de Saint Andrews, a Escòcia, on treballa com a professora. El text complet de l'entrevista es publicarà el cap de setmana.