Ponsatí: "La declaració d'independència va ser un brindis al sol, no estàvem en condicions de porta-la a la pràctica"

L'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí no s'ha mossegat la llengua a l'hora de parlar de la declaració d'independència del 27 d'octubre i l'ha qualificat de "brindis al sol". L'exconsellera d'Ensenyament creu que la declaració d'independència va ser "un accident" causat per les pressions al president Carles Puigdemont. "Va ser una decisió que li va costar molt de prendre, va estar agonitzant, crec que ell mateix no ho tenia clar", ha explicat Ponsatí. "La discussió es va liquidar en fals i això és el que va portar al Parlament a proclamar la independència", malgrat que els consellers que l'havien d'implementar, ha afirmat, sabien "que no podien fer res". "El Parlament la va proclamar, però atès el que havia de passar després, tots els que n'haurien d'haver fet alguna cosa sabien que no podien fer-hi res", ha constatat. De fet, Ponsatí ha admès que "tenia coll avall que no estàvem en condicions de portar-la a la pràctica".

L'exconsellera ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la que també ha considerat que el govern de Torra està fent "autonomisme" ja que de moment, ha subratllat "no hem vist que fes república".Ponsatí no ha descartat que es puguin convocar eleccions tant a Catalunya com a l'Estat Espanyol, tot i que no s'atreveix a fixar data. "No sé si seran abans de les sentències. Dependrà del que passi en les properes setmanes i fins a quin punt el govern del president Torra pugui fer la viu- viu", ha assegurat. "Ningú està preparat per fer front a unes eleccions al Parlament, en qualsevol cas, tant si són molt immediates o tarden uns mesos és un escenari pel qual ens hem de preparar", ha reblat Ponsatí. Ponsatí ha avançat que no creu que es torni a presentar, tant per la seva situació d'exiliada com perquè considera que la fórmula de Junts per Catalunya no es repetirà.

Per Ponsatí, les desavinences dels partits independentistes de les darreres setmanes al Parlament rauen en la investidura de Puigdemont. "No tenien clara la majoria que tenien el dia 30 de gener, el que hem vist els últims dies és l'esperpent de deteriorament", ha dit. "No hi havia majoria pel que havíem de fer, investir un president que estava exiliat a Bèlgica", ha afegit. I és que per l'exconsellera, la via unilateral no s'ha "exercit mai, perquè no vam ser capaços de fer el que havíem dit que faríem". Tot i això, ha remarcat que la pèrdua de la majoria "tampoc és important atès que davant de qualsevol ordre del Tribunal Suprem ens hem de doblegar". "Entenc que els quatre diputats hagin preferit no sé substituïts", ha afegit Ponsatí.

També ha opinat que és "insòlit" que els parlamentaris catalans s'asseguin a negociar els pressupostos amb el govern espanyol, quan no s'ha produït cap gest cap als presos. En aquest sentit, ha opinat que "no és un bon negoci" que els parlamentaris catalans negociïn els pressupostos a Madrid, quan el govern espanyol no ha fet cap gest vers els presos. L'exconsellera ha afirmat que "tenir gent a la presó és una ignomínia inaguantable". Des de la Universitat de Sant Andrews, a Escòcia, on ha tornat a exercir la docència, ha admès que no viu amb normalitat - per la seva situació judicial i la del país-. Tot i això, ha reconegut que no ha perdut mai la serenitat i s'ha mostrat convençuda que podrà tornar a viure a Catalunya.