Ponsatí aposta per investir Puigdemont si la candidatura de Sànchez no prospera

Roger Torrent va proposar oficialment aquest dissabte Jordi Sànchez com a candidat a la presidència de la Generalitat després de fer la quarta ronda de consultes de la legislatura. JxCat va tornar a proposar el nom de l'expresident de l'ANC després de l'escrit de l'ONU que demana a l'Estat que garanteixi tots els drets polítics de Sànchez. Malgrat tot, el número dos de JxCat depèn del permís de Pablo Llarena per poder ser investit. Per si aquest aval no arriba, l'independentisme ja prepara una alternativa a la investidura de Sànchez, un pla que, per a la consellera exiliada Clara Ponsatí, hauria de passar per tornar a intentar la investidura de Carles Puigdemont. "Sempre ho he defensat", ha assegurat en una entrevista a TV3. De tota manera, ha admès que "per a que això pugui ser veritat cal un canvi d'actitud política" de l'Estat.

"Si sempre pensem que no ho podrem aconseguir perquè ens ficaran a la presó, estarem caient a la trampa que ens han volgut parar. No podem renunciar a la democràcia, les amenaces no poden ser efectives", ha defensat Ponsatí. Per això demana que es respectin els resultats del 21-D i que el número u de JxCat sigui investit: "Hem de ser capaços de fer servir les majories efectives". Amb tot, ha acabat reconeixent que perquè la investidura de Puigdemont sigui possible, s'ha "d'aturar la repressió, tenir tots els presos en llibertat i arxivar les causes absurdes".

La consellera considera que la decisió de la justícia alemanya de no extradir Puigdemont per un delicte de rebel·lió suposa un cop per a la justícia espanyola i dona validesa a la no-violència que ha defensat sempre l'independentisme. "El que va passar a Alemanya la setmana passada ha de fer adonar-nos que la democràcia està al nostre costat i que no hem de tenir por". De fet, Ponsatí considera: "El que ha passat a Alemanya fa molt de mal a Espanya: hi ha missatges contundents que no es poden ignorar, esperem que qui hagi d'aprendre la lliçó, l'aprengui".

Després del punt d'inflexió de la setmana passada, Ponsatí és partidària que l'independentisme s'assegui en una taula de negociació amb el govern espanyol per dialogar sobre el conflicte català, però "sense condicions". "Sense condicions, però també sense presos, sense amenaces, sense agressions i amb voluntat de diàleg i respecte a la democràcia", ha subratllat.