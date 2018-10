Ponsatí: "Els que es van posar a disposició de la justícia es van lliurar"

L'exconsellera d'Educació Clara Ponsatí creu que els membres del Govern que es van posar a disposició de la justícia després del 27-O es van "lliurar". "Ho trobo d'una gran incongruència màxima posar-te a disposició de la justícia de la qual t'acabes de declarar independent", ha afegit en una entrevista a 'El Punt Avui'. En aquesta línia, ha considerat que "tenir tot el govern a l'exili hauria estat més potent". Segons l'exconsellera, que és a l'estranger des de fa un any, el "problema" actual és que el Parlament no té mandat i aposta per una "recomposició electoral", és a dir, convocar eleccions. "No sé si el millor moment és ara, d'aquí a tres mesos o d'aquí a sis, no ho sé, però em sembla que no tenim escapatòria", ha conclòs.

L'exconsellera ha defensat que l'independentisme s'ha de recompondre electoralment i que ha de parlar amb més claredat a la seva base social ja que, segons Ponsatí, arriben "missatges contradictoris". I ha posat d'exemple que la conferència del president de la Generalitat, Quim Torra, a Ginebra i les declaracions del conseller d'Afers Exteriors, Ernest Maragall, a la BBC són "dissonàncies que no ajuden". "Des de fora la sensació és que no acabo de veure l'avantatge de mantenir el funcionament normal del govern autonòmic", ha afegit.

Ponsatí creu que formarà part del Consell per la República, però explica que encara no ha rebut una proposta concreta. Ha vist algun paper, però afirma que "encara no sap exactament com es concretarà". Preguntada per si s'adherirà a la Crida, ha respost que de moment no se n'ha fet perquè li sembla que és una proposta que "encara està molt per definir". Davant d'aquesta situació, prefereix esperar els fets. "Cal que demostrin que és una jugada realment d'obertura, i serveix de veritat per fer renovació i no és només una eina per sortir del pas de forma tàctica", ha afegit.

En referència a si descarta tornar a la política activa, Ponsatí no ha descartat res argumentant que viu "al dia" i ha afegit que no està retirada de la política perquè forma part de la definició de l'exiliat. I pel que fa al seu paper en la internacionalització del procés, Ponsatí afirma que les seves obligacions professionals la tenen bastant lligada en període de classes i que no té res a l'agenda de manera imminent tot i que assegura que hi està disposada.