Por d’una inestabilitat que freni l’economia

El triomf de Ciutadans no va animar l’Íbex-35, potser perquè el bloc independentista suma majoria en el futur Parlament. El selectiu de la borsa espanyola va obrir la sessió d’aquest divendres amb pèrdues i no va poder remuntar. L’Íbex-35 va tancar la sessió amb una caiguda d’un 1,19%, amb els dos bancs catalans -que han traslladat la seva seu social fora de Catalunya-, CaixaBank i Sabadell, liderant les pèrdues.

És la reacció dels mercats als resultats de les eleccions catalanes. La lectura de la caiguda de la borsa és que els diners fugen de la incertesa, recolzada en l’informe que va fer l’agència de qualificació Moody’s, que va alertar que el resultat electoral pot afectar el creixement econòmic. Moody’s, en un informe publicat aquest divendres, deia que la prolongació de la incertesa podria empitjorar més el clima de negocis. L’agència considera que és probable que la tensió política amb el govern espanyol continuï després que els partits independentistes hagin guanyat les eleccions, ja que, afirma, la formació de govern passa per un acord entre aquestes formacions.

Segons la seva opinió, això pot afectar la qualificació creditícia tant d’Espanya com de Catalunya, perquè no resol les tensions polítiques entre l’Estat i Catalunya. Així, encara que Moody’s espera que l’economia espanyola creixi l’any vinent un 2,3%, creu que la de Catalunya es deteriorarà més, i això tindrà efecte en el conjunt de l’Estat llevat que altres comunitats puguin compensar l’impacte.

En aquest sentit, Moody’s subratlla que, atès que els partits independentistes han mostrat la seva intenció de donar prioritat als passos cap a la independència per damunt de la consolidació fiscal, previsiblement les “ja febles finances” catalanes es veuran més deteriorades. Malgrat això, Moody’s creu que l’Estat seguirà controlant les finances catalanes a través del fons de liquiditat autonòmic (FLA).

Peticions de diàleg

Els principals agents socials van demanar aquest divendres diàleg als polítics per tornar a l’estabilitat, malgrat que amb alguns matisos. Mentre que la gran patronal espanyola CEOE remarcava que per tornar a l’estabilitat cal que el nou Govern respecti la legalitat i la Constitució, la patronal catalana Pimec demanava la retirada de l’aplicació de l’article 155 i de la intervenció de la Generalitat. El president d’aquesta patronal, Josep González, va demanar celeritat en la constitució d’un nou Govern per tornar a la normalitat institucional. Pimec va remarcar que els resultats electorals no donen peu a “especulacions ni falses interpretacions”.

Per la seva banda, el president de la patronal vallesana Cecot, Antoni Abad, va demanar restablir la normalitat de funcionament de les institucions catalanes. Els principals sindicats, UGT i CCOO, a través de la Taula per la Democràcia, van demanar la fi de l’aplicació del 155 i la llibertat dels presos.