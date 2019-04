Portes Obertes del Catalanisme presenta una carta amb diverses entitats demanant als partits el "desbloqueig de la política"

260x366 Mario Romeo, en una imatge d'arxiu. EFE / ANDREU DALMAU Mario Romeo, en una imatge d'arxiu. EFE / ANDREU DALMAU

Les entitats Portes Obertes del Catalanisme, Col·lectiu Pau i Treva, Cercle Carlemany, Federalistes d'Esquerres i Tercera Via han enviat una carta aquest divendres a tots els partits que es presenten a les eleccions generals demanant que expliquin "les seves propostes per dialogar" i desbloquejar, així, la política a Catalunya.

"Som molts els qui a Catalunya estem preocupats perquè la confrontació i la gesticulació han substituït, dissortadament, el debat polític", assevera l'escrit: "Estem instal·lats en una situació de bloqueig, en la qual les fórmules per recuperar la concòrdia tenen moltes dificultats per obrir-se pas". En aquest sentit, consideren que "la societat catalana dona proves de voler superar una etapa de crispació" i reclamen que el 28 d'abril ha de ser una "oportunitat per obrir un camí de confiança i cooperació política, per avançar en una nova governança de progrés econòmic, social i polític".

Així, insisteixen que tots els partits tenen "una extraordinària responsabilitat" i reclamen que els seus dirigents "expliquin de manera clara i transparent quines mesures proposen per iniciar un camí de diàleg que neutralitzi el bloqueig que afebleix les nostres institucions d’autogovern".