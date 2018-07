Albiol impulsarà una campanya per exigir la retirada de les estelades de l'espai públic

El president del PP català, Xavier García Albiol, ha anunciat aquest dimecres a 'Catalunya Ràdio' que el seu partit impulsarà una campanya per exigir la retirada de les estelades dels espais públics, d'acord amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) feta pública ahir, que prohibia a l'Ajuntament de Sant Cugat col·locar una bandera independentista a la plaça del poble.

En l'entrevista, Albiol ha assegurat que el PP actuarà "de manera decidida i valenta denunciant l'ocupació partidista dels edificis públics i exigint neutralitat" a les institucions catalanes. "A partir d'ara, a aquells ajuntaments que utilitzen de manera partidista l'espai públic en favor de les proclames separatistes se'ls ha acabat el xollo", ha conclòs el popular.

En el mateix sentit, Albiol ha tornat a carregar -com va fer dilluns, quan va assegurar que l'atropellament de les creus a la plaça Major de Vic era una acció "comprensible" tot i no compartir-la- que "és infumable" col·locar creus grogues en espais públics. Per al líder del PP, aquests símbols són "violència -simbòlica- respecte a la resta de ciutadans no independentistes".

D'altra banda, Albiol ha deixat anar a Catalunya Ràdio dues propostes per al futur del PP: Dolors Montserrat com a possible secretària general del partit en l'àmbit estatal i Alejandro Fernández com al seu successor al Parlament. El popular té clar que vol tornar a ser alcalde de Badalona i que, en cas que ho fos, deixaria immediatament la cambra catalana. Per al popular, la tria de Pablo Casado com a nou president del PP en substitució a Mariano Rajoy és un motiu per a l'optimisme: "Crec que estarà molt pendent de la situació a Catalunya".

Sobre la situació de Carles Puigdemont a Bèlgica, Albiol ha afirmat que "quan li caduqui el carnet d'identitat o el passaport haurà de tornar a Catalunya o estarà en una situació irregular i deambulant per Europa": "Hi ha països europeus que són estrictes amb la immigració". En el mateix sentit, ha criticat que l'expresident vulgui "convertir el PDECat en una marca blanca de la CUP" vehiculada amb la Crida Nacional per la República: "No ajuda a tornar la normalitat a Catalunya", ha sentenciat.