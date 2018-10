Presenten un recurs d'empara impulsat per l'ANC al TC contra la suspensió dels diputats processats per rebel·lió

Una trentena de persones de la societat societat civil han presentat un recurs d’empara, impulsat per l’Assemblea Nacional Catalana, al Tribunal Constitucional espanyol per la suspensió dels diputats processats del Parlament. Amb aquesta suspensió, assegura l'entitat independentista, es vulnera el dret dels ciutadans a participar en els afers públics directament o per mitjà de representants lliurement escollits en eleccions, tal com recull l'article 23.1 de la Constitució i el 25 a) del Pacte Internacional dels Drets civils i polítics de les Nacions Unides.

De fet, segons explica el comunicat emès per l'ANC, el recurs presentat el 15 d'octubre que s'ha fet contra la interlocutòria del jutge Pablo Llarena del Tribunal Suprem és un pas per acabar arribant al Comité de Drets Humans de les Nacions Unides. Si el Tribunal Constitucional desestima la petició d'empara, l'ANC assegura que recorrerà a l'òrgan internacional amb l'objectiu que es pronunciïn com van fer de forma cautelar en el cas de Jordi Sànchez o de l’expresident del Brasil Lula da Silva.

L'ANC també afirma que la suspensió dels parlamentaris és contrari al dret de representació política que els han conferit els electors, afectant així les majories parlamentàries. I remarca que afecta els drets a la llibertat personal, d’expressió i d’associació recollits en totes les normes de Drets humans de la Constitució, europees i de les Nacions Unides.

Entre les persones de la societat civil que dona suport al recurs, en destaquen els noms de l'historiador Borja de Riquer, l'arquitecte Oriol Bohigas, la cuinera Ada Parellada o la mateixa presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie.