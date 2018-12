"President, benvingut a casa teva!": la JSC rep Pedro Sánchez amb pancartes als accessos a Barcelona

Davant la possibilitat que les protestes contra el consell de ministres a Barcelona suposin aquest divendres talls als accessos a la ciutat, la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) hi ha col·locat aquest dijous cinc pancartes de cinc metres on s'hi llegeix "President, benvingut a casa teva". L'organització juvenil del PSC "celebra" en un comunicat que el consell de ministres tingui lloc a la capital catalana, fet que considera un "símbol de normalitat democràtica i institucional", i critica que "persones que es fan dir d'esquerres pretenguin boicotejar-lo". Les pancartes s'han col·locat en cinc punts estratègics a les entrades a Barcelona per la Diagonal, la ronda Litoral, la ronda de Dalt i la Gran Via.

VAYA‼️ Parece que han aparecido pancartas de #BenvingutPresident en los principales accesos a #Barcelona! Oh, espera, y vienen firmadas por la Joventut Socialista de Catalunya! 🔝🔝👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/nBUUpmoS43 — JSC ✊🌹 (@jsccatalunya) 20 de diciembre de 2018

"Els i les joves socialistes volen animar els independentistes d'esquerres a celebrar els acords del consell de ministres en lloc d'intentar boicotejar-lo", afegeix la JSC al comunicat, on destaca que la reunió del govern espanyol aprovarà l'augment del salari mínim fins als 900 euros, l'increment del 2,75% del salari dels funcionaris o noves mesures contra la violència de gènere.

"La JSC vol recordar que continuem apostant per la via del diàleg i l'entesa davant aquells que, en un extrem i l'altre, aposten per la confrontació perquè en viuen. Els processistes de la dreta nacionalista espanyola i de l'independentisme català només serveixen els seus interessos i no els del conjunt de la ciutadania, ni catalana ni del conjunt d'Espanya. Sense diàleg no hi ha solució. Sense llei no hi ha democràcia", conclou el comunicat.