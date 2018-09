President amb data de caducitat

El president Torra no és un polític professional i està obsessionat amb la idea de no quedar com un traïdor. Per això ahir el que va fer és posar-se data de caducitat, fixar un límit a la seva missió (que sempre ha subratllat que era provisional) al Palau de la Generalitat. Torra aguantarà fins a la sentència als líders del Procés, i si, com és previsible, hi ha condemnes, posarà el seu càrrec a disposició de la majoria parlamentària. Amb aquesta jugada pretén guanyar temps i autoritat per poder bastir una estratègia conjunta, ara inexistent, per respondre a les sentències. Llavors l’independentisme es tornarà a plantejar si opta per la via insurreccional, amb els costos que comporta, o per la resistència mandeliana. Si s’imposa la segona, Torra, que té ànima d’activista, marxarà a casa.