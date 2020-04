Presos polítics d'arreu del món reclamen a l'ONU protecció davant el covid-19

Presos polítics d'arreu del món han enviat aquest dimecres una carta a l'alta comissionada pels Drets Humans de l'ONU, Michelle Bachelet, en què denuncien que els estats no estan complint amb la recomanació de les Nacions Unides de procurar una "reducció dràstica" dels interns de les presons. Una reducció temporal que va recomanar la mateixa Bachelet el 25 de març amb l'objectiu d'intentar mitigar la propagació del covid-19 entre els reclusos dels centres penitenciaris.

Entre els signants de la missiva hi figuren els nou líders independentistes catalans empresonats, però també hi ha altres noms com el del fundador de Wikileaks, Julian Assange, i els activistes del Sàhara Occidental Mahfouda Bamba Lefkir i Bachir Mahdar Khada. A més, també hi figuren líders veïnals, sindicals i obrers de Llatinoamèrica com Milagro Sala (Argentina); Luis D'Elía (Argentina); Julian Andrés Gil Reyes (Colòmbia); José Vicente Murillo (Colòmbia) i Bernardo Caal Xol (Guatemala), entre d'altres. En total, hi ha 27 firmes.

No és la primera carta que rep Bachelet en aquest sentit. El mateix president de la Generalitat, Quim Torra, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ja van fer-li arribar escrits en el mateix sentit. Totes les reclamacions parteixen d'una mateixa base: les paraules que va pronunciar Bachelet el març passat i que ella mateixa va penjar a les xarxes. En concret, va demanar que els països intentin "reduir dràsticament" la població reclusa, ja que va considerar que als centres penitenciaris és molt més complicat complir el confinament derivat del covid-19 i, per tant, garantir la salut dels presos. L'expresidenta xilena va parlar de diverses tipologies de reclusos, entre les quals "els presos polítics empresonats per haver expressat opinions crítiques o dissidents".

Mantener reos en detención durante la crisis del #COVID19 conlleva un alto riesgo y debería ser una medida de último recurso. Con brotes en aumento y un número creciente de muertes en prisiones y otras instituciones en muchos países, las autoridades deberían actuar ahora. pic.twitter.com/tzRB97ZpVi — Michelle Bachelet (@mbachelet) March 25, 2020

En la carta que ha transcendit aquest dimecres, els presos signants denuncien que "molts estats no estan complint amb les seves recomanacions" i això suposa "un alt risc per a la salut". "La situació és encara més preocupant si tenim en compte la manca d'higiene, recursos sanitaris i l'amuntegament que es viu a les presons i centres de detenció de la majoria dels nostres països", conclouen.

Els signants alerten que els brots del covid-19 "augmenten dia a dia a les presons, així com el nombre de morts", i asseguren que ho fan tan pel virus com "per la repressió contra les protestes que alguns presos i preses han dut en diferents centres de detenció i reclusió". Finalment, els presos reclamen a Bachelet que dugui a terme "les accions necessàries perquè els estats prenguin les mesures per salvaguardar la vida de la seva població, incloent-hi els presos".

Fins ara les demandes dels presos sobiranistes catalans a les Nacions Unides no han tingut efectes. Les juntes de tractament de les presons catalanes, prèvia advertència del Tribunal Suprem, van decidir no excarcerar-los i impedir que poguessin passar el confinament a casa. Durant un temps també van quedar suspesos els permisos que tenien per sortir a treballar. Només els han pogut recuperar aquells que, com el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, han al·legat que el seu lloc de treball era en una empresa –la seva– que podia mantenir la feina malgrat les restriccions actuals imposades per l'estat d'alarma.

Precisament a través d'un comunicat d'Òmnium, Cuixart ha criticat que "els poders de l'Estat han decidit aïllar-se dels valors de l'ONU" i "emportar-se els drets de tots els reclusos". També el líder de la Crida, Jordi Sànchez, ha lamentat que és "desolador veure la impunitat amb què Espanya ignora les resolucions de l'ONU". Segons l'ANC, la carta a Bachelet l'han liderat els presos independentistes catalans.