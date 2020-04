Casado es nega a reunir-se amb Sánchez demà i ajorna la videoconferència per a principis de la setmana que ve

La primera sessió de control al Congrés des de l'aplicació de l'estat d'alarma ha posat de manifest que el govern espanyol i el líder de l'oposició estan cada dia més als antípodes pel que fa a la gestió de la crisi del coronavirus. Pedro Sánchez ha convidat Pablo Casado demà dijous a la Moncloa en la primera reunió per intentar un "gran acord de país" per a una "reconstrucció social i econòmica", i a hores d'ara encara no és clar si acudirà a la cita o no. El líder del PP ha deixat la reunió en l'aire i ha instat el president espanyol a convocar totes les forces parlamentàries al Congrés, i no a la Moncloa, perquè si vol forjar un gran pacte es faci amb "llum i taquígrafs" en seu parlamentària, amb reunions a les comissions pertinents. Poques hores després i davant la decisió del president espanyol de tirar endavant la ronda de contactes amb la resta de partits tant dijous com divendres, el PP ha difós un comunicat en què assenyala que Casado es nega a reunir-se amb Sánchez demà mateix per les formes amb què ha gestionat la cita, però que estan intentant consensuar una data per a "principis de la setmana que ve".

El líder del PP ha recordat al president espanyol que "no és el rei" i que no té sentit que cridi en audiència totes les forces. A més, ha posat en dubte que vulgui realment un pacte després de dedicar-li "només 4 minuts en 24 dies" –contínuament li retreu el poc diàleg amb el cap de l'oposició–. Casado ha acusat Sánchez de llançar-li els "dòbermans del PSOE" en plena crisi del coronavirus. "Ha enganyat tant a tothom que de vostè ja no se'n refia ningú", ha conclòs.

El president espanyol ha estès la mà al diàleg una vegada més i ha decidit no baixar al fang com sí que va fer dijous passat, durant el segon debat de pròrroga de l'estat d'alarma. Ha assegurat que els "espanyols d'aquí a poc recuperaran la normalitat, una nova normalitat", i ha desitjat que "tant de bo es trobin també una nova manera de fer política", perquè per a l'abast dels problemes que hi haurà caldrà el "concurs de tots". Per això li ha desitjat que posi "l'interès general" per davant del partidari.

La tensió al Congrés ha baixat durant la intervenció d'EH Bildu i la CUP, que han fet les dues següents preguntes al president espanyol. Tant el partit independentista basc com el català han retret a Sánchez que hagi anteposat l'economia a la salut amb l'aixecament del confinament dur. El president espanyol ha respost a la portaveu de la CUP, Mireia Vehí, que té la intenció d'apujar els impostos a les grans empreses, una promesa de l'acord del govern de coalició que encara no s'ha complert. El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, també ha retret a l'executiu espanyol haver aixecat el confinament dur perquè "desgraciadament la gent pot anar en un metro ple de gom a gom a treballar, però no pot enterrar la gent gran". El govern espanyol ha instat Rufián a sumar ERC als "pactes de reconstrucció".

Reunió amb Ciutadans, nacionalistes i independentistes

El cap de l'oposició, Pablo Casado, no serà amb qui primer es reunirà Sánchez, sinó que serà amb la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas. Ho farà aquest dijous a les 13h i està previst que la dirigent taronja li traslladi la seva proposta per treballar per el que anomena 'Pactes de Reconstrucció Nacional', que aquest dimarts ja li va fer arribar a través d'un document. L'oferta del partit taronja es basa en consensuar "urgentment" la sortida econòmica, social i sanitària de la crisi a partir de tres acords: "un pla urgent de contingència sanitària, un pla estratègic de reactivació econòmica i un pla de protecció social".

Abans, a dos quarts d'una, Sánchez es trobarà amb Laura Borràs, de Junts per Catalunya. Borràs ha afirmat que la seva formació vol "escoltar però també ser escoltats", ja que pensa afrontar la conversa amb propostes per afrontar la crisi. Això sí, Borràs s'ha mostrat extremadament escèptica: ha deixat clar que no pensa "blanquejar res". "Un govern que ha pres les competències però evacua la responsabilitat difícilment ens podrà oferir pactes a posteriori, quan no ha estat capaç de fer-los en el moment en què calia escoltar tothom", ha dit.

Sánchez, a banda, es reunirà aquest divendres, amb la portaveu d'EH Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua. El president espanyol també ha citat Esquerra Republicana, però el partit de Gabriel Rufián no ha confirmat si hi parlarà o no.

Per la seva banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha rebutjat reunir-se amb Sánchez. Torna a rebutjar, així, parlar amb el cap de l'executiu espanyol sobre la crisi sanitària i les seves conseqüències econòmiques, després que ja decidís no agafar-li el telèfon fa dues setmanes quan el president espanyol va trucar a tots els líders polítics per traslladar-los la decisió d'allargar l'estat d'alarma. En un vídeo difós a Twitter, Abascal diu que no es reunirà amb Sánchez fins que no cessi el vicepresident segon, Pablo Iglesias, de l'executiu i conformi el que anomena un "govern d'emergència nacional", format per PSOE, PP i Vox.

Respuesta a Pedro Sánchez:

¿Cómo se atreve este gobierno a reclamar unidad cuando su vicepresidente ataca sistemáticamente al Jefe del Estado destruyendo la unidad institucional en el peor momento posible? #TrampaDeLaMoncloa pic.twitter.com/dwvr7bRhYT — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) April 15, 2020

El PP i Vox concentren els atacs contra Iglesias

La sessió de control ha prosseguit amb una cascada de retrets al vicepresident segon del govern espanyol, el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias. La dreta –amb l'aval també de l'expresident socialista Felipe González, que contínuament ataca Unides Podem– burxa en les diferències en la coalició de govern per gestionar la crisi. De fet, ja hi ha veus, com la de l'expresident espanyol José María Aznar, que posen com a condició per a una reedició dels Pactes de la Moncloa –un nom que Sánchez ha deixat de fer servir després dels recels de l'oposició però sobretot dels partits independentistes i nacionalistes– que el partit lila abandoni el govern espanyol. Tant el número dos del PP, Teodoro García Egea, com la portaveu adjunta de Vox al Congrés, Macarena Olona, han acusat Iglesias d'aprofitar la crisi per convertir Espanya en un país chavista i comunista.

García Egea ha assegurat que som davant d'un "govern comunista que porta la gent a lluitar sense protecció a la guerra". "No és Txernòbil, és l'Espanya d'avui", ha afegit. "La nostra democràcia es dessagna i no és pel coronavirus, sinó per un govern socialcomunista que està aprofitant la crisi per imposar el seu règim totalitari. Està seguint els passos de Chávez per prendre'ns drets", ha prosseguit Olona. "Vostè és un exaltat sectari que anima les tropes a crits de pàtria o mort", ha conclòs la diputada ultra. Iglesias ha demanat al PP que "deixi de competir amb Vox a veure qui diu la barbaritat més gran i que torni al patriotisme i a la Constitució espanyola".

Tot i ser dures les intervencions de Casado i García Egea, encara ha pujat més el to la portaveu dels populars al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, en una pregunta llançada a la ministra portaveu, María Jesús Montero. "Vostès no són capaços ni de comptar els morts. Almenys, rendiu-los l'homenatge pòstum d'explicar-los per què van morir", ha etzibat.