Diputats i dirigents del PDECat fan marxa enrere i no es donen de baixa del partit

Molts diputats de Junts pel Sí han mostrat aquest matí el seu disgust per la decisió de Carles Puigdemont de convocar eleccions per evitar l'aplicació de l'article 155. N'hi ha dos de destacats que havien anunciat via Twitter que renunciaven a la seva acta de diputat -gest simbòlic perquè es dissoldrà el Parlament els pròxims dies- i a més estripaven el carnet del PDECat.

Es tracta d'Albert Batalla, alcalde de la Seu d'Urgell, que en una primera piulada havia afirmat:

Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat. pic.twitter.com/Zmq06fHmUI — Albert Batalla (@albertbatalla) 26 de octubre de 2017

Posteriorment, però, en declaracions a l'ARA, Batalla ha afirmat que reconsidera la seva decisió: "La dimissió la provocava una decisió que no compartia. Una decisió que ja no existeix".

Jordi Cuminal, exdirector general de comunicació del Govern (2011-2015), i actual diputat de JxSí anotava:

No comparteixo la decisió d’anar a eleccions. Renuncio a la meva acta de diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat — Jordi Cuminal ❤️🗳 (@jordicuminal) 26 de octubre de 2017

Després i a resposta d'un seguidor de Twitter ha deixat clar que no pensava plegar.

I ara....deixes de renunciar ?? Al menys de moment?? — El Carri (@jorcarr) 26 d’octubre de 2017

Clar — Jordi Cuminal ❤️🗳 (@jordicuminal) 26 d’octubre de 2017

Altres dirigents del PDECat també han mostrat el seu enuig i han rebutjat la decisió presa, com l'alcalde d'Igualada, Marc Castells:

El deure dels dirigents és saber escoltar quina és la voluntat de la gent. La ciutadania es va manifestar molt clarament. No vull eleccions! — Marc Castells (@marccastells) 26 de octubre de 2017

I l'alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, i també disputat de JxSí pel PDECat, tampoc hi està d'acord:

Igualment, l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú pel PDECat i presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha demanat temps per "pair" la decisió de Puigdemont, que respecta però no comparteix.

Respecto la decisió que ha pres el President però no la comparteixo.

Necessito pair la situació i prendre les meves decisions personals. — Neus Lloveras (@neuslloveras) 26 de octubre de 2017

L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, també del PDECat, tampoc hi està d'acord: