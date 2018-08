Primàries per Barcelona comença a fer els primers passos: obre el cens i la preinscripció de candidatures

Amb gairebé 32.500 signatures de suport, Primàries per Barcelona comença a fer els primers passos per materialitzar el projecte. Així, des d'aquest dimecres tothom qui vulgui participar en aquestes primàries independentistes a la ciutat de Barcelona es pot registrar a la pàgina web. Un registre que servirà per elaborar el cens de totes les persones que vulguin triar el candidat per presentar-se a les eleccions municipals de la capital catalana. D'aquesta manera, es posa en marxa el projecte que va presentar Jordi Graupera al març i que pretén elegir un candidat independentista perquè es presenti a les eleccions municipals de Barcelona.

Maria Vila i Diana Coromines, dos de les impulsores del projecte, han desgranat aquest dimecres en roda de premsa els passos que seguirà el projecte en els propers dies. Des d'ara i fins al novembre, s'elaborarà el cens a partir de totes les persones que es registrin a la pàgina web -on ja han posat actualitzat amb el formulari a fer servir- i després ho facin presencialment en algun dels punts que habiliti l'organització o en el moment de la votació. La primera volta de les primàries començarà el 23 de novembre i la segona volta, el 15 de desembre. En aquesta segona volta només hi passaran els dos candidats més votats, tot i que si un obté més del 50% dels vots en la primera volta, quedarà proclamat com a candidat automàticament.

En aquest sentit, també s'ha obert el període de preinscripció de les candidatures fins al 30 de setembre amb la incògnita de quina serà la implicació dels partits. D'entrada, PDECat, ERC i la CUP no s'han mostrat predisposats a ser-hi i només l'ANC és partidària de participar-hi, tal com van acordar els seus militants en una consulta interna fa pocs dies. Aquesta setmana està previst que comencin els contactes amb l'entitat sobiranista per tal de tractar quin paper hi ha de jugar en el projecte. Els candidats no necessitaran cap mena d'aval. L'únic requisit és que es comprometin a complir el reglament que ja s'ha aprovat i que està penjat a la pàgina web.

"De primàries n'hi haurà segur, però no hem decidit què farem si finalment els partits no s'hi acaben presentant", ha admès Vila. De tota manera, les dues impulsores d'aquestes primàries estan convençudes que "el canvi que necessita la política catalana" es basa en un projecte com el que estan tirant endavant."El canvi va més enllà de les eleccions, va al cor de la democràcia", ha insistit.