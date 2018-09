Problemes en les votacions de la comissió de Territori per la suspensió dels diputats

La mesa del Parlament ha acabat aquest dimecres sense abordar la qüestió de la suspensió dels diputats empresonats o a l'exili. Segons fonts de Cs, l'òrgan ha decidit ajornar de moment aquest debat, en una reunió que s'ha limitat a qüestions de tràmit. Però aquest ajornament ha tingut una primera conseqüència a la comissió de Territori del Parlament que es feia aquest matí quan, davant d'un empat en una proposició sobre seguretat viària, la presidenta Assumpta Escarp (PSC) ha decidit posposar la votació esperant la decisió de la mesa. Per a Natàlia Sànchez (CUP), que ha abandonat la comissió després d'aquesta decisió, això suposa alterar les majories parlamentàries.

La CUP demanava la ponderació del vot que es fa habitualment en casos d'empat a les comissions, però Escarp ha considerat que, aplicant-la, la "comissió marcaria un precedent" que no li correspon a ella, sinó a la mesa. Tant ERC com JxCat han estat d'acord amb el posicionament dels anticapitalistes. No obstant això, la CUP també considera que la situació és fruit de la "falta d'acord" entre JxCat i ERC, i Sànchez els ha demanat que "facin valer la sobirania del Parlament".

Al seu torn, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha criticat en roda de premsa la situació, que considera "una mostra que no només s'estan tancant els plens del Parlament, sinó que també afecta les comissions". "Han de complir les resolucions judicials", ha assegurat.