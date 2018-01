El primer ministre d'Irlanda reclama a Rajoy diàleg amb Catalunya

Mentre Brussel·les no ha canviat la seva posició i continua donant suport a Mariano Rajoy després dels comicis del 21-D, a Europa hi ha capitals que comencen a pressionar públicament el president del govern espanyol perquè negociï amb Catalunya.

El primer ministre d'Irlanda, Leo Varadkar, ha reclamat al govern del PP aquest dimecres que mogui fitxa: "Espero que el govern central de Madrid estableixi un diàleg amb el nou govern que es formi a Catalunya", ha dit davant el ple del Parlament Europeu, a Estrasburg, durant un debat sobre el futur de la UE.

Varadkar, del partit conservador democristià Fine Gael, ha afegit que Rajoy ha d'obrir una via de diàleg amb el nou Govern perquè aquesta és "l'única solució" al conflicte polític entre Catalunya i Espanya. El primer ministre d'Irlanda també ha tingut paraules amables per a Catalunya, de la qual ha dit que és un dels seus llocs "preferits del món". Barcelona, ha afegit, és una de les seves ciutats favorites.

Pregunta d'ERC

El polític democristià ha parlat del Procés responent una pregunta que li ha adreçat l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé durant el debat. "Concep una UE on persones pacífiques són colpejades per la policia per votar? Concep una UE que mira cap a un altre lloc quan drets bàsics i democràcia estan en joc dins de les seves fronteres?", li ha preguntar l'eurodiputat.