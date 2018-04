Professors d'economia reconeixen el respecte a la llibertat de càtedra de la universitat de St Andrews amb Ponsatí

Desenes de professors universitaris d'economia de Catalunya, d'arreu de l'Estat i també d'àmbit internacional, han signat una carta adreçada a la universitat de St Andrews en la qual reconeixen el "respecte a la llibertat de càtedra" mostrada amb la readmissió de Clara Ponsatí a la docència. "Sens dubte, no esperàvem altra cosa perquè Ponsatí ha estat totalment compromesa, com a servidora pública, amb els principis de la democràcia i l'acció política no violenta".

El breu text, adreçat a la vicerectora, Sally Mapstone, està signat principalment pel catedràtic del departament d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona Salvador Barberà, el director del Centre de Recerca d'Informació Econòmica-Universitat Pompeu Fabra, Jordi Galí, l'exconseller Andreu Mas-Colell i Albert Marcet, professor de l'Institut d'Anàlisis Econòmiques. A més, la carta també ha rebut l'aval de diferents professors com la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, l'economista Xavier Sala-Martín o la directora de la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), Teresa Garcia-Milà. També té el vistiplau de diferents mestres d'universitats espanyoles britàniques i nord-americanes.

Ponsatí, que inicialment es va exiliar a Brussel·les, va marxar cap a Escòcia després que el jutge Pablo Llarena retirés l'euroordre i la petició d'extradició dictada per la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. Es va desplaçar a Edimburg per reincorporar-se a la Universitat de St Andrews, on ja impartia classes abans de ser consellera d'Ensenyament del govern de Carles Puigdemont els últims mesos.