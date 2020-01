‘Projecte Catalunya’: un document per alterar les majories

En un moment de màxima polarització política -després de l’1-O, el 21-D i el cessament del Govern via 155-, trencar la majoria independentista a les institucions es va convertir en la prioritat d’un col·lectiu de personalitats de procedències diverses -des del PP fins a l’òrbita de l’antiga CiU- que amb el temps es va acabar constituint com l’entitat Catalunya Segle XXI. La plataforma afirmava treballar per afavorir la ruptura dels blocs polítics i va col·laborar en l’impuls tant de la candidatura de Manuel Valls a Barcelona com de la Lliga Democràtica, projecte que s’autoanomena de centredreta catalanista, liderat per Astrid Barrio. Projecte Catalunya és el document ideat per aquest grup, que exposa les línies mestres de la seva estratègia: incidir en la correlació de forces a Barcelona, la Generalitat i, finalment, a l’Estat.

El document de màxims va ser elaborat a finals del 2017, abans del registre de l’organització en si -a principis del 2019-. “Superar els blocs a Catalunya ha de ser la principal tasca dels catalans lliures de supremacisme”, assevera. “S’ha de trencar el terreny de joc conceptual del separatisme”. Barrio explica a l’ARA que “hi ha un projecte inicial que busca construir una alternativa de centredreta que pugui reunir el constitucionalisme i part del catalanisme”. Això es materialitza en “facilitar espais de trobada” i contactes, apunta, per afavorir la creació de les formacions.

L’experiència amb Valls

“Quan accepto entrar a la candidatura de Manuel Valls em presenten aquest projecte i em pregunten si vull formar part de la Lliga Democràtica”, explica a l’ARA la regidora barcelonina Eva Parera, que va ocupar la presidència de Catalunya Segle XXI. No obstant, aviat es va produir el trencament amb Valls i ella també va abandonar el projecte. Des d’alguns sectors de la plataforma es va veure amb mals ulls el suport de l’ex primer ministre francès a l’alcaldia d’Ada Colau, mentre que Parera va acabar desvinculant-se de la Lliga Democràtica i abandonant Catalunya Segle XXI al setembre del 2019. “Des que el PSOE entra al govern de l’Estat, la influència del PSC creix a l’organització”, critica.

El recorregut de la Lliga

En canvi, la plataforma continua “molt vinculada” a la Lliga Democràtica, exposa Barrio. “Cal un centre catalanista que rescabali la catalanitat malmesa per les propostes suïcides d’un procés separatista que ens porta al desastre”, deia l’escrit sobre quin ha de ser l’esperit d’aquesta formació, que persegueix unificar i buscar un “lideratge” per al fragmentat espai de l’antiga Unió. “Cal que entre un 15% i un 20% dels votants que s’han desplaçat vers opcions separatistes retornin al catalanisme”, exposa el document, que és més ambigu pel que fa al projecte a Espanya. Entre altres coses, crida a afavorir el “retorn de les empreses que han marxat pel Procés”, així com de l’impuls del Corredor Mediterrani. Amb tot, el projecte no està desenvolupat, expliquen diverses fonts.