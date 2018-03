Puig, Serret i Comín volen repetir com a consellers encara que no puguin exercir el càrrec des de Catalunya

Els consellers a l'exili Lluís Maria Puig, Antoni Comín i Meritxell Serret creuen que "de mica en mica" els tribunals europeus aniran "acorralant" la justícia espanyola. De moment, però, segueixen a Bèlgica davant l'evidència que serien detinguts i empresonats tan bon punt posessin els peus en territori català. Malgrat aquestes restriccions, tots tres mostren la seva predisposició a repetir com a consellers de seguida que es formi el nou Govern, segons expliquen en una entrevista publicada aquest dissabte per 'El Punt Avui'.

"És l'esperit de la restitució el que ens belluga a treballar des d'aquí", explica Puig. "És important per preservar la dignitat personal i col·lectiva, perquè si no estem convalidant el 155", afegeix Comín, que no ha abandonat mai l'aspiració de seguir sent el conseller de Salut, malgrat que ni ERC ni JxCat semblen ara interessats a restituir les mateixes persones al Govern, tenint en compte que els consellers a l'exili no podrien exercir des de Catalunya. Comín recorda, però, que la llei que regula el funcionament de la Generalitat és "més permissiva" i que permet que els consellers que són a Bèlgica puguin tornar a ser nomenats, a diferència de la investidura del president, que no es pot fer a distància. De fet, a Carles Puigdemont ja li han traslladat la seva voluntat de seguir sent consellers, encara que compatibilitzin el càrrec amb la feina al Consell de la República. L'entrevista s'ha gravat precisament des de la que serà la seu d'aquest nou organisme a Waterloo.

Tots tres estan convençuts que aviat hi haurà acord amb la CUP i que el Procés tirarà endavant. Des de Bèlgica ells s'encarregaran, segons diuen, de treballar perquè la República Catalana sigui un èxit, ja que des de Brussel·les poden fer-ho amb més "facilitat" que no pas des de Barcelona, on els tentacles del govern espanyol i dels tribunals limiten la capacitat d'actuació.

Comín explica que el temps que passi fins que la justícia europea faci sortir els colors a l'espanyola "potser serà més curt del que ens pensem". El conseller de Salut apunta que el nou Consell de la República permetrà crear "un front internacional que doni suport al projecte que també servirà de denúncia de la repressió amb què actua l'Estat". Perquè això passi, però, considera que cal que hi hagi "prou lideratge" des de Bèlgica.