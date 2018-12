El jutjat de Puigcerdà emet una ordre de detenció contra un secretari de l'ANC per no presentar-se a declarar

El jutjat de Puigcerdà ha emès aquest dilluns una ordre de detenció contra el membre del CDR de la Cerdanya i del secretariat nacional de l'ANC Tomàs Sayes, tal com ha a anunciat l'ANC en una piulada a Twitter i ha confirmat la seva defensa a l'ARA. L'ha emès després que Sayes hagi optat dues vegades per no presentar-se davant del jutge. L'última vegada era dimarts passat. Se l'investiga en el marc d'una protesta contra el jutge Pablo Llarena que va tenir lloc entre Das i Alp el 30 de març.

El 28 de novembre ja va decidir no presentar-se a una primera citació en què se l'investigava per un presumpte delicte d'injúries. Sayes, integrant del CDR, va ser identificat en la caminada pels Mossos d'Esquadra com a portaveu de l'acció. Posteriorment el van vincular amb una pintada apareguda aquell dia contra Llarena, tot i que Sayes assegura que ell no la va fer. Fonts de la defensa expliquen que se'l considera promotor d'una manifestació amb armes, atès que un dels participants va assistir a la mobilització amb un puny d'acer.

L'ANC ha demanat a la gent que estigui preparada per a futures convocatòries de protesta. Aquest és el tuit: