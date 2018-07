Puigdemont té previst tornar a Brussel·les dissabte vinent i fer un acte a la 'Casa de la República'

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont té previst tornar a Brussel·les dissabte que ve, segons ha pogut saber l'ACN i ha anunciat el "govern a l'exili" a través de Twitter. Coincidint amb el seu retorn, farà un acte a la 'Casa de la República', a Waterloo, per "exigir la llibertat dels presos". Puigdemont podrà tornar a Bèlgica després de passar quatre mesos a Alemanya. L'expresident va ser detingut el mes de març mentre feia la ruta en cotxe entre Finlàndia i Bèlgica.

Ds. 28, 16h, acte de retorn del president @KRLS i x exigir l'alliberament presos, a la CdlR. Si pots, no hi faltis! https://t.co/S7e6R23MI5 — catalan_gov (@catalan_gov) 21 de julio de 2018

Puigdemont va quedar en llibertat de moviments després que Pablo Llarena decidís rebutjar l'extradició autoritzada per la justícia alemanya però només per malversació de fons públics. El magistrat instructor del Tribunal Suprem va retirar les ordres de detenció europea i internacional i va deixar els exiliats amb la possibilitat de desplaçar-se per tot el món excepte a Espanya, on serien detinguts.

La tornada de Puigdemont a Brussel·les, on resideixen Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, ha de permetre tirar endavant el Consell de la República que va prometre el Govern de JxCat i ERC.