Puigdemont, Comín i Ponsatí reclamen a l'Eurocambra investigar el cas Betancor

Els eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han denunciat en una carta al president de la cambra, David Sassoli, les "greus irregularitats" de l'exmembre de la Junta Electoral Central, Andrés Betancor, i insten la institució a obrir una investigació. Segons afirmen a la carta, Betancor va ser "un dels artífexs que el Parlament fos conduït a creure" que Puigdemont, Comín i Ponsatí "no eren eurodiputats". "Això ha generat no només litigis sinó també elevats costos tant per nosaltres com pel Parlament", continuen en la carta. A més, també recorden que Betancor també va participar en la decisió de la JEC d'intentar "declarar inelegibles" als tres eurodiputats per presentar-se a les eleccions europees. "Era una estratègia per privar-nos a nosaltres i als nostres electors dels drets polítics", critiquen.

D'altra banda, els tres parlamentaris de JxCat exigeixen que s'aparti a Cs de la presidència del comitè d'Afers Jurídics de la cambra, que és el que ha d'analitzar els seus tres suplicatoris. Segons ells, l'actitud de Betancor i Cs és un "atemptat al sistema democràtic". "Part fonamental dels efectes desplegats per aquesta il·lícita actuació s'han generat cap aquest Parlament, induint-lo a actuar d'una forma que, d'haver conegut la realitat legal que ens afectava, segurament no ho hauria fet", afirmen. A més, expliquen el fill d'Andrés Betancor, Gabriel Betancor, presta actualment serveis d'assessor de Luis Garicano (Cs) al Parlament Europeu.

En aquest sentit, l'exconseller Toni Comín ha explicat a TV3 que hi ha un sentiment d'escàndol a l'Eurocambra perquè això no passa a les "democràcies normals". "És impropi, van descobrint que hi ha un problema important d’Estat de Dret", ha afegit Comín, que qüestiona l'autoritat moral del partit per presidir la comissió del Parlament Europeu sobre el suplicatori dels eurodiputats independentistes per decidir si aixequen la seva immunitat.

Al seu torn, la diputada de Cs Lorena Roldán ha assegurat a Ràdio 4 que "és normal que els vocals de la JEC tinguin relació amb el partit que els nomena" i que aquest fet "no afecta la imparcialitat" de Betancor i de la JEC. "Dir això seria una irresponsabilitat", ha afirmat Roldán, que s'ha refugiat en repetir que Cs no ha fet res il·legal.

Segons va informar aquest dijous eldiario.es, Andrés Betancor va ocupar el càrrec de vocal de la JEC entre el 2017 i el 2019, mentre rebia un sou mensual com a assessor de Cs al Congrés –amb despatx propi a la cambra–. Durant aquest temps, va participar en resolucions a l'òrgan que afectaven el partit taronja. Va ser Ciutadans qui va proposar aquest catedràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per al càrrec a la JEC i, durant la compareixença davant la comissió de nomenaments del Congrés, ni Betancor ni Cs van esmentar que treballava per al partit. En canvi, Betancor sí que ho va comunicar a la universitat per obtenir el contracte a temps parcial.