Puigdemont acusa Cs i el PP de "flirtejar amb la violència" i diu que la societat no caurà en la "confrontació"

L’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertit aquest dilluns des de Waterloo que tots aquells partits polítics què han creat una “enginyeria de la confrontació” en la polèmica sobre els llaços grocs, “abandonin tota esperança d’arrossegar la societat catalana” a la "violència". Així ho ha assegurat en la seva trobada amb l’actual president, Quim Torra, a Bèlgica, on s’han reunit per donar sortida al nou curs polític i abordar els esdeveniments dels propers mesos, entre els quals el judici contra l'1 d'octubre.

Puigdemont ha carregat contra alguns partits constitucionalistes —implícitament en al·lusió a Ciutadans i el PP que han animat a la retirada de llaços grocs— que busquen “una confrontació” que “no prosperarà””. “Un missatge a tots aquells partits polítics que estan flirtejant amb la violència: que vagin amb compte, perquè a Catalunya mai s’ha acceptat”, ha advertit Puigdemont. “Que vagin en compte d’alimentar actituds que no ens arrossegaran ni ens desviaran amb el nostre compromís”, ha afegit. El polític català ha lamentat que sovint s’han utilitzat imatges “falses” per “crear una narrativa” de confrontació a Catalunya. Sobre la notícia que la Fiscalia investigarà als mossos que van identificar a les persones que van retirar llaços grocs, Quim Torra també s’ha pronunciat i ha lamentat que la fiscalia investigui els mossos, i “no la violència a l’1-O”.

En aquest sentit, Puigdemont també ha admès que s’acosta una tardor “amb molts núvols negres”, i ha demanat al govern espanyol que mogui fitxa. També s’ha pronunciat per la inmminent citació judicial que tindrà lloc la setmana que sobre la demanda civil contra Llarena a Bèlgica, en què ha assegurat que seria “un precedent gravíssim” si finalment es confirma que Espanya també defendrà Llarena en la causa, perquè assegura que encara no ho té clar. “He rellegit la nota, i és difícil treure l’aigua clara. És veritat que hi ha moltes pressions politiques també, que demostra la nostra argumentació principal des que va començar aquest maldit procés contra el procés: que es tracta clarament d’un muntatge polític”, ha carregat Puigdemont.

Durant la seva trobada, els dos polítics catalans també han abordat el nou curs polític i les noves citades marcades al calendari, com la diada, en què Torra ha fet una crida perquè sigui “extraordinària”. “No estem en una tardor qualsevol, però no hem de viure-la de forma nostàlgica, sinó revindicativa”, ha demanat Torra. També han enviat un missatge al president espanyol, Pedro Sánchez. Torra ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que defineixi “urgentment” quin és el seu projecte per Catalunya. “Ja no més fotografies, ni retòriques. Necessitem fets, no hem vist ni un fins ara”, ha lamentat.

Els dos polítics s’han reunit durant tot al dia a l’hotel Martin’s Grand de la localitat belga, on resideix l'expresident de la Generalitat. Un dia després que Puigdemont hagi participat durant el cap de setmana en una conferència a Escòcia, en la primera sortida de Bèlgica des que hi va tornar procedent d’Alemanya.

A l’hora de dinar, també se’ls han sumat la consellera de Presidència, Elsa Artadi, i els consellers cessats pel 155, Toni Comín, Lluís Puig, i Meritxell Serret, ara delegada a Brussel·les.

L'última trobada entre els presidents data del 28 de juliol. Aleshores els exiliats i els representants del Govern i de partits i entitats sobiranistes van rebre Puigdemont a la Casa de la República. Va ser quan va tornar d'Alemanya, on havia passat quatre mesos esperant la resolució de l'euroordre presentada pel Tribunal Suprem que finalment el magistrat Pablo Llarena va retirar.