Puigdemont intervindrà dijous al Fòrum Crans Montana per parlar de l'impacte en seguretat de la situació a Catalunya

L'expresident Carles Puigdemont participarà dijous en el Fòrum internacional Crans Montana 2018 a Ginebra, on s'adreçarà a la sessió plenària per valorar l'impacte "orgànic i de seguretat" a la Unió Europea de la situació a Catalunya, segons ha pogut saber l'ACN. Puigdemont és un dels convidats a la cita d'aquesta prestigiosa ONG Suïssa, que celebra unes jornades a Ginebra sobre seguretat global entre el 24 i el 27 d'octubre. A la cita, segons l'organització, també es preveu que hi participin representants de governs i organitzacions internacionals com el president d'Eslovènia, Borut Pahor, el president de la República d'Armènia, Armen Sarkissian, el primer ministre del Congo, Bruno Tshibala Nzenzhe o el director general de les Nacions Unides a Ginebra, Michael Moller, entre d'altres.

El programa d'aquesta edició del Fòrum Crans Montana inclou conferències sobre diversos reptes de seguretat globals, des de la ciberseguretat fins a la migració, passant per la manera de gestionar l'Àrtic o de fer front a la corrupció i als nacionalismes. El fòrum internacional també comptarà amb un espai dedicat a reflexionar sobre "seguretat regional" a Europa quan es compleixen 100 anys del final de la Primera Guerra Mundial. El Fòrum Crans Montana és una ONG establerta el 1986 que treballa, segons explica a la seva pàgina web, per aconseguir "un món més humà". A més, l'organització col·labora estretament amb grans governs i organismes internacionals del món, com l'ONU, la Unesco o la Unió Europea. El Crans Montana impulsa "la cooperació internacional" i promou "les millors pràctiques per garantir el diàleg entre els que tenen altes responsabilitats arreu del món".