El Parlament federal belga frena la compareixença de Puigdemont

Carles Puigdemont no podrà anar al Parlament federal de Bèlgica a pronunciar una conferència sobre Catalunya. El partit nacionalista flamenc, la Nova Aliança Flamenca (N-VA), l'havia convidat a un acte previst pel dimarts 27 de febrer, però la proposta no ha propserat per la falta de consens entre la resta de forces polítiques.

Els Socialistes i els Democristians francòfons s'hi havien oposat i havien denunciat la "instrumentalització del Parlament federal per exaltar el separatisme". Finalement, la N-VA ha hagut de retirar la proposta.